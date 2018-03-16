Lisanssız Bileşenler Kullanan iPhone Tedarikçisi Yakalandı!

Çinli bir iPhone tedarikçisinin iPhone 8 Plus üretimi sırasında lisanssız parçalar kullandığının iddia edilmesi ortalığı karıştırdı. İddiaları tam olarak yalanlamayan şirketin iPhone üretimi geçici olarak durduruldu.

Çinli haber sitesi Commercial Times’da yer alan habere göre Apple’ın Çinli parça tedarikçisi Wistron’ın, iPhone 8 Plus üretiminde lisanssız bileşenler kullandığı tespit edildi. Paylaşılan habere göre Apple, lisansız bileşenlerin tespit edilmesinden hemen sonra Wistron’a iki hafta boyunca üretimi durdurmasını söyledi.

Bir başka Çinli medya kuruluşu Digitimes ise Wistron’ın iddiaları kısmen de olsa reddettiğini açıkladı. Tayvan Borsası’na bir açıklama gönderen Wistron, herhangi bir spesifik müşterisi hakkında bir açıklama yapmayacağını ve iki haftalık üretim durdurma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İlginçtir ki Wistron’ın Tayvan Borsası’na gönderdiği açıklama, üretim sırasında lisanssız bileşenler kullanıldığı iddialarını yalanlamıyor ve teknik olarak üretim durdurmanın iki haftadan kısa süreceğini belirtiyor. 9To5Mac, konu ile ilgili iddialara açıklık getirmek için Wistron’a ulaştı.

Wistron, üretimdeki sorunların iPhone’ların su geçirmezliği ile ilgili olduğunu belirtti. Bu da lisanssız olduğu iddia edilen parçaların su ve toz geçirmemesi gereken contalar olduğu anlamına geliyor. Söylentilere göre Wistron, Apple’a konuyu ciddiye aldığını göstermek için bazı orta ve üst seviye yöneticilere ceza verdi.