Bir iPhone X Karşılığında Soyunan Stajyer Öğretmen Kovuldu

iPhone X kazanmak için bir gece kulübünde soyunma yarışmasına katılan stajyer öğretmen, videoların internette yayılmasının ardından okuldan kovuldu.

iPhone X çılgınlığı devam ediyor. iPhone X kazanmak için bir gece kulübünde soyunma yarışmasına giren stajyer öğretmen, bu hareketinden dolayı çalıştığı okuldan kovuldu. Üstelik gece kulübü yarışmasını kazanmasına rağmen kendisine bir iPhone X verilmemişti.

Rusya’nın Chelyabinsk Oblast şehrinde, Yevgenya isimli 19 yaşındaki stajyer öğretmen, gittiği gece kulübünde iPhone X kazanabilmek için soyunma yarışmasına girdi. Yeygenya’nın yarışma videosu internette yayınlanınca olayın farkına varan yönetim, stajyer öğretmeni okuldan kovma kararı aldı.

Yarışmayı kazandığını söyleyen Yevgenya’ya iPhone X’da verilmedi. Genç öğretmen soyunduğu sırada çantasından çalınan daha ucuz bir iPhone verilmişti.

Genç kızın annesi: Onu okutmak için zorluklar içinde çalıştım

Bir gece kulübünde soyunurken etraftakilerin onu videoya aldığını fark edince kendini saklamaya çalıştığını söyleyen Yegenya’nın annesi, çocuğu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anne, kızını okutmak için zorluklar içinde çalıştığını, kızının çocuk olmadığını, doğru ve yanlışı birbirinden ayıracak yaşta olduğunu söyledi. Anne, bu sözleri ile kızına tepkisini gösterdi.

Genç stajyer öğretmenin öğretmen olmak için devam ettiği okuluna son verildi. Yegenya’nın tek bir gecelik hatası, onun meslek hayatına mal olmuş gibi duruyor.