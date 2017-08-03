Bir İşçinin Hatası Lego'ya 1.7 Milyon Dolara Mal Oldu

Oyuncak parçalarının renklendirilmesinin yanlış yapılması sonucunda 1.7 milyon dolar zarar eden Lego, aynı zamanda geçen yıl tüm zamanların en yüksek karını elde etti.

Oyuncak devi Lego, 120.000 seti yeniden paketlemek zorunda kalarak 1.3 milyon sterlin zarar etti. Sebebi de, bir işçinin parçaları grinin yanlış bir tonuyla etiketlemiş olması.

En çok satan Star Wars modellerini de içeren setlerin, koyu renk gri Lego bloklarından oluşması gerekiyordu. Fakat Danimarka’nın Billund şehrinde bulunan üretim tesisindeki bir hata nedeniyle tüm parçalar açık renk gri ile boyandılar.

Lego’nun teknisyenleri hatayı kimin yaptığını araştırarak buldular. Aynı zamanda bir ürün zincirini yanlış etiketlediklerini de tespit ettiler. Konuyla ilgili açıklama, Lego’nun kendi bünyesinde çıkardığı magazinin bu haftaki sayısında yayınlandı. Haberde, 2015 yılında yaşanan bu beceriksizlik de yer alıyordu.

Her ne kadar firma, setleri perakende satış mağazalarına gönderilmeden önce hatayı fark etmiş olsa da, Lego Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da tatilde olan işçilerini geri çağırarak, setleri tekrar paketletmek zorunda kalmıştı.

Buna rağmen Lego işçiyi cezalandırma yoluna gitmedi. Bunun yerine ışıklandırma ve etiketlendirme sistemini geliştirmek için 50.000 sterlinlik bir harcama yaptı.

Lego, bu gereksiz harcamaya rağmen geçtiğimiz yıl rekor bir gelir elde ederek 3.9 milyar sterlin kazandı.