Hepimizin internette büyük vaktini çalan ve zaman zaman abartılı bulmacalarla insanı çıldırtan catpcha sistemi, bir oto galeride uygulandı.

Amerika'da bir oto galeriye giderek araba satın almak isteyen Marci Robin, mekan sahiplerine robot olmadığını ispatlamak zorunda kaldı.

Arabayı satın alma sürecine geçildiğinde, rutin ve standart evrakların yanında bir de 'Captcha' içeren bir kağıt geldi. Duruma oldukça şaşıran kadın, söz konusu olayı Twitter'dan paylaştı.

Tweet'in altına gelen yorumlar da oldukça komik. Özellikle kullanıcılardan birinin 'Keşke kutuya tik atmasaydın da ne olacağını bi görseydik!" yorumu, yüzümüzde tebessüm oluşturdu.

Bu arada mekanın sahipleri de durumun gerçek olduğunu doğruladı. Yetkililer bunun standart bir prosedür olduğunu, her müşteriye uygulandığını söylediler.