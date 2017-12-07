Bir Kadın, Çalıştığı Firmadaki Robot Tarafından Öldürüldü

57 yaşında 3 çocuk annesi olan Wanda Holbrook isimli bir kadın, işyerinde bulunan robotlardan birinin kontrolünü kaybetmesi üzerine ezilerek can verdi.

Robotların insanlığı yok edeceği, yıllardan beri en ciddi korku senaryolarından birisidir. Şu sıralar devam eden yapay zeka teknolojisinin pek çok insanı korkuttuğu bir gerçek. Yapay zeka teknolojisine sahip robotlar, gelecekte dünyamızı ele geçirir ve tüm insanlığı kölesi yapar mı bilmiyorum, ancak ABD’de bir robot, 57 yaşında 3 çocuk annesi olan bir kadını öldürdü.

ABD Michigan’da araba parçaları üreten bir firmada çalışan 57 yaşındaki kadın, bu bölgede bulunan bir robotun kontrolden çıkması üzerine feci şekilde can verdi. Robot, 57 yaşındaki teknisyen Wanda Holbrok’a yüzlerce kilo ağırlığındaki bir parça fırlattı. Normal şartlarda olmaması gereken pek çok şeyin aynı anda olması sonucunda meydana gelen kazanın raporunda Holbrook’un ölümü için “robotik makineler” tarafından sıkıştırıldı ibaresi dikkat çekti.

Independent’in haberine göre, tesisin 100 numaralı bölümünde yaşanan bir hata nedeniyle robot hareket etmeye başladı. Normalde güvenlik kapılarının kapalı olması gereken bir bölüm olmasına rağmen, kimsenin bilmediği şekilde kapılar açıldı ve Holbrook ile robot karşı karşıya kaldı. Kadının kafasına römork parçası fırlatan robot, arkasında bıraktığı eşini ve 3 çocuğunu yasa boğdu.

Acılı aile, şimdi robotun üretildiği firmalara dava açma hazırlığı içerisinde. Bu açıklamaların ardından robotun yapay zeka destekli olup olmadığı bilinmiyor. Bunun bir görünmez kaza olduğunu varsayabiliriz veya işi çok daha ciddiye alarak robotların bu tutumuna karşı daha katı önlemler alabiliriz. Buradan annenin başta çocukları ve eşi olmak üzere tüm ailesine baş sağlığı diliyorum.