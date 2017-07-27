Bir Kadın, Ölmüş Annesini Google Haritalar Sayesinde Buldu!

Annesinin eski evine bakmak isteyen kadın, annesinin çiçek sularken ki fotoğrafıyla şaşkınlığa uğradı.

Çoğumuz Google Maps'te zaman çizelgemize bakıp, eski okulumuza ve evimize uydu görünümünden bakmışızdır. Bir kadın, bunu yaparken 18 ay önce vefat eden annesini görünce ne tepki vereceğini şaşırdı.

Tamworth'dan Florida'ya taşındıktan sonra annesinin eski evinin yeni sahiplerinin evi ne kadar değiştirdiğine bakmak isteyen kadın, eski bir fotoğrafla karşılaştı. Ev çok eskiydi ve annesi her zaman yaptığı gibi ön bahçedeki çiçeklerini suluyordu.

Tamworth Herald'a konuşan kadın: ''İşe giderken birden annem aklıma geldi ve eski evine bakmak istedim. 2015'den bu yana evini görmüyordum, ne kadar değiştiğini merak ettim.'' dedi.

Google Haritalar'ın en güzel yanı muhtemelen bu; dünyanın herhangi bir yerine bakmak istediğimizde, orasını parmaklarımızın ucuna getiriyor olması.