F-35’in Sırları İçin Kadın Pilotun Tinder Hesabı Hacklendi

Son aylarda Türkiye ve ABD arasında arap saçına dönen F-35 konusunda İngiltere’den şaşırtıcı bir haber geldi. Dailymail gazetesi, Kraliyet Hava Kuvetleri’nde görevli olan bir kadın pilotun Tinder hesabıyla bağlantılı bir korsanlık iddiasını gündemine taşıdı.

Günümüzün en gelişmiş teknolojilerine sahip savaş uçaklarından olan F-35’ler sadece ABD ve Türkiye arasında değil, bütün ülkelerde gündem konusu. ABD’li şirket Lockheed Martin tarafından üretilen bu uçakların mühendislik belgeleri gizli tutuluyorlar. F-35 satın alan her ülke, anlaşmalar gereği uçağın diğer ülkelerden korunmasından da sorumlu oluyorlar.

Milyarlarca dolarlık teknolojilerin sırrını çözebilmek her zaman avantajlıdır. Eğer elinizde F-35’e dair bütün bilgiler aniden geçse milyoner olurdunuz. Bu pek mümkün olmadığı için, bazı siber korsan grupları farklı yollar deniyorlar.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri görevlisi bir kadın pilot, Tinder yüzünden yakayı ele veriyordu:

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, F-35’in sırlarını çalmak isteyen bir grup korsan, Tinder üzerinden kadın pilotla iletişim kurmaya çalıştı. Amaçları, sosyal mühendisliklerini de kullanarak kadının kişisel bilgilerini ele geçirmek, dolayısıyla F-35’in dijital sistemine sızmaktı.

Kadın pilotun Tinder hesabı ele geçirildi ve aynı bölgede görevli olan bir başka hava kuvvetleri görevlisi ile konuşmalar başlatıldı. İşte bu noktada devreye sosyal mühendislik girmişti. Kraliyet Hava Kuvvetleri, sızdırılan bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığını doğruladı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri, “Neyse ki az miktarda bilgi sızdırıldı. Hesabı hacklenmiş olan kişi, derhal soruşturma altına alındı.” açıklamasında bulundu. Sonrasında bu ifadeler İngiliz basın kuruluşu Dailymail tarafından haberleştirildi. Ardından Savunma Bakanlığı, bilgilerin sızdırıldığı detayının gerçek olmadığını belirtti. İlgili personelin F-35’le ilgili hiçbir bilgi paylaşamında bulunmadığı doğrulandı.

Güvenlik güçleri, kişisel sosyal medya profilleriyle son derece tehlikeli durumlara düşebiliyorlar.