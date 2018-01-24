"Samsung Servisindeki Çalışan Özel Fotoğraflarıma Baktı!"

Bir Samsung mağazasına ekranını tamir ettirmek için gittiğini iddia eden Jo-Tiffin, cihazının servis çalışanı tarafından kurcalandığını, özel fotoğraflarına ve mesajlarına bakıldığını iddia ediyor.

İngiltere’nin Bromley kentinde yaşayan yirmi sekiz yaşındaki Samsung kullanıcısı Jo Tiffin-Lavers, Samsung markalı cihazının ekranının kırılmasının ardından servise gitmeye karar verdi.

Telefonu tamire bıraktıktan sonra servisten haber bekleyen Lavers, herkes gibi aldığı bildirimden sonra cihazını teslim almaya servise tekrar gitti. Cihazını aynı kentin Croydon bölgesinde bulunan Centrale alışveriş merkezindeki Samsung Tamir Merkezi'ne verdiğini ve 260 sterlin ücret karşılığında tamir ettirdiğini söylüyor.



Samsung kullanıcısı Jo Tiffin-Lavers

Fakar Lavers, cihazı tamir etmeye bırakırken, bir servis çalışanının ondan ekran kilidini açmasını istediğini belirtiyor. Lavers ise servise ve çalışana güvenerek bunu gerçekleştiriyor.

Telefon tamir edilip eline tekrar ulaştırıldığında, sevgilisiyle birlikte çekildikleri özel fotoğraflarına ve aralarında geçen WhatsApp konuşmalarına çalışan tarafından bakıldığını anlıyor. Yerel bir gazeteye verdiği demeçte, “Telefonumu saat 14.50 civarında servise bıraktım. SD kartımı ve SIM kartımı bana verdiler ve cihazımın kilidini açtım” şeklinde açıklamada bulunuyor.

Lavers, ardından dikkat çekici ayrıntılarla bu olayı nasıl anladığını anlatmaya başlıyor:

“Elimde, içinde SIM kart bulunmayan eski bir iPhone vardı. Aynı gün saat 17.15’te servis tarafından e-posta yoluyla bilgilendirildim ve gidip cihazımı teslim aldım.”

“Akşam saatinde evime geri vardığımda galerime baktım. Bulut sistemine saat 15.49’da yedeklenmiş 12 adet çok özel fotoğrafımla karşılaştım”

Cihazında evcil hayvanlarının ve sevgilisiyle birlikte çekildiği pek çok fotoğrafının olduğunu, ancak yalnızca özel görüntülerin tekrar aynı saatte yedeklendiğini söyleyen Lavers’ın aklına birkaç yöntem daha geliyor.

“Sevgilimin telefonundan WhatsApp uygulamasını açıp, atılan son mesajların okunma saatlerine baktığımda 15.28’de okunduklarını anladım. Daha sonra en son Google etkinliğimi kontrol ettim ve 16.18'de Instagram ve 16.33’te WhatsApp uygulamalarıma giriş yapıldığı bilgisini aldım.”

Genç kadın özel fotoğraflarının bir yabancı tarafından görülmesinin ardından şok geçirdiğini ve bu duruma çok üzüldüğünü dile getirdi. Söz konusu Samsung servisinin ona iyi niyet göstergesi olarak, servis ücretini geri ödemeyi teklif ettiğini fakat bir özür dilemediğini belirtiyor.

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