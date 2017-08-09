Bir Kadının Vücudundan Tam 10 Yıl Önce Yuttuğu Tel Çıktı

Mide ağrıları ile hastaneye kaldırılan bir kadın hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Tam 10 yıl önce yuttuğu tel bunca yılın ardından fark edilmişti.

Avustralya’da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. 30 yaşındaki bir kadın yoğun mide ağrısı ile hastaneye geldi ve yapılan araştırmalar sonucunda kadının vücudunda 10 yıl önce yuttuğu bir tel olduğu anlaşıldı.

Hastaneye gelmeden önce kadının kalp atışında hızlanma ve karın duvarında ağrı vardı. Olayın daha iyi anlaşılabilmesi için laboratuvar tetkikleri, ultrasonografi gibi taramalar yaptılar. CT taramasının ardından kadının bağırsaklarında ince, metalik bir tel bulunuyordu. İlginç olan olay ise o tel tam 10 yıldan beri oradaydı. Doktorlara göre 6 cm’den biraz daha büyük olan bu cisim, kadının yıllar önce kulandığı bir diş teli.

Batı Avustralya’daki Sir Charles Gairdner Hastanesi’nde çalışan doktorlardan Talia Shepherd’ün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Durum benzersiz bir şey, çünkü normalde böyle bir şey yutarsanız çok daha önce ortaya çıkıyor” dedi.

Shepherd genel olarak metal nesnelerin insanları rahatsız etmesinden dolayı kolaylıkla fark edilebildiğini belirtti. Biraz tedirgin olduklarını belirten doktor, bulmayı umdukları şeyin böyle bir şey olmadığını, ancak yine de ameliyatla bu metal cismi aldıklarını belirtti.