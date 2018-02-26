Gün geçmiyor ki gözümüzün algı sınırıyla evcilik onayan bir görüntü daha sosyal medya sayesinde ortaya çıkmasın. Bir Twitter kullanıcısının ayna karşında çekip paylaştığı görsel, renklerden dolayı kısa süreli bir tartışma yarattı.

Gözlerimiz, doğadaki renklerin milyonlarcasını algılayabiliyor ve bizi gündelik hayat içerisinde olabildiğince az yanıltıyorlar. Gene de onların görmediği şeye inanmakta güçlük çekiyor, beynimiz ile kurduğu özel bağın da sırrını aydınlatmaya çalışıyoruz.

Bizi olabildiğince az yanıltmasını ümit ettiğimiz gözlerimiz, bazen alışkanlıklardan bazen de şartlardan dolayı bazı şeyleri hatalı, bozulmuş ve olmaması gereken şekillerde görüyor. Bu aldanma durumunun büyük bir kısmını gözlerimiz değil beynimiz kontrol ediyor.

Twitter kullanıcısı @marrisol, tıpkı sizin bizim gibi sıradan bir sosyal medya kullanıcısı. Moda işiyle uğraştığı rahatlıkla anlaşılan kadının geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir ayna özçekimi, anında viral hale geldi.

"Evet, dikey ve yatay çizgileri birbirleriyle kombinledim"

Bir pantalon ve kazağı birbirlerine yakıştırıp giyinen kadının bacaklarındaki ilginç illüzyon, Twitter kullanıcılarının kafasını kurcaladı. Hatta bu durumu 2015 yılında rengi tartışıla tartışıla artık her yerde karşımıza çıkan o elbiseye benzeten bile oldu.

"İki bacaklı olduğunu düşünen sadece ben miyim, yoksa başkası da düşündümü?"

"Bir saniyeliğine o ten rengindeki çizginin bacaklarının arasındaki boşluk olduğunu düşündüm"

"2015 yılında viralleşen beyaz ve altın / siyah ve mavi tartışması yaratan elbiseden daha fazla kafa karıştırıcı"

Son olarak @marrisol, tüm iddialara son veren bir paylaşım yaptı:

"Hayır, böyle gözükmüyorum"