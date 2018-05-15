Çin'de Bir Kadının Sahiplendiği Köpek, Ayı Çıktı!

Hayvanların yavruluk dönemlerinde birbirlerine benzeyebiliyor olması, Çinli bir bir kadının 2 sene sonra bir şokla karşılaşmasına sebep oldu.

Çin'de Su Yun isimli genç kadın, bundan 2 sene önce Çin Mastifi türünde olduğunu düşündüğü bir köpek satın aldı (bu arada yeri gelmişken, evcil hayvanların 'satın alınması' fikrinden hiç hoşlanmıyorum) ve 2 sene boyunca beslemeye devam etti.

Süreç içerisinde, hayvanın sıradan bir köpekten çok daha fazla yemek yemeye başladığını belirten Su Yun, "Her gün koca bir kutu meyve ve kovalar dolusu erişte yiyordu" diye konuştu. Çiftçilik yaptığı için muhtemelen besin sağlama konusunda sorun yaşamayan ve fazla iştahtan olduğunu düşünen kadın, 2. senenin sonunda karşısında 113 kilogram ağırlığında bir ayı buldu.

Büyümesi bir türlü durmak bilmeyen ve sürekli iki ayak üstünde durmaya çalışan ayının hareketlerinden sonunda şüphelenen Su Yun, Yunnan Vahşi Hayatı Kurtarma Merkezi yetkililerine haber verdi ve Asya Siyah Ayısı olduğu belirlenen hayvan koruma ve bakım altına alındı.

Süreç sonunda Su Yun, "Büyüdükçe ayıya benzemeye başladı ve ben ayılardan çok korkarım" açıklamasını yaptı. Haberin videosu ile sizleri baş başa bırakıyoruz: