Bir Kağıt Parçasının Neleri Kesebildiğini Gösteren Video

Kağıt kesiğinin canımızı çok yaktığını bilirdik fakat psikopat gibi önüne ne gelirse gelsin kesebileceğini hiç düşünemezdik.

Yaşayanlar bilir, kağıt kesiği hakikaten çok pis bir şey. Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olsa dahi kağıt kesiği, sanki insan vücudunun bir bug’ı gibi inanılmaz bir acı yaşatıyor. Fakat kağıdın boyundan büyük işlere karışıp önüne çıkan hemen her cismi kesebileceğini hiç tahmin edemezdik. The Q isimli YouTube kanalı, kağıtlardan daha fazla korkmamızı sağlayacak bir deneysel video yayınladı.

Öncelikle kağıdı portatif testere makinesine (aletin adını yanlış söylemedim değil mi?) yerleştiren YouTuber, daha sonra gündelik hayatta sıklıkla tükettiğimiz yiyecekleri, kabukları ve ambalajlarıyla birlikte kesmeye başlıyor. İlk başlarda nispeten kesilmesi kolay ürünlerden başlayan YouTuber, daha sonra şaşırtıcı derecede sert yapıdaki ürünleri kesmeye başlıyor.

İzlerken keyif alacağınızı düşündüğüm videoya aşağıdan göz atabilirsiniz (sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim).