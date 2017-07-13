Fotoğraf Sanatını Baştan Yazacak Güzellikte Film!

Kamera ile yapabileceğiniz şeylerin bir sınırı yok. Tom Lowe'un 2018'de yayınlanması beklenen belgeseli için hazırlanan fragman, kamera açılarında yeni standartlar getirecek.

Fotoğraf makinesini ne kadar iyi kullanıyorsunuz? Ya da izlediğiniz filmlerdeki profesyonel kameramanların kurguladığı açılar hoşunuza gidiyor mu? Belki bilmiyorsunuz ama çoğu film 15 - 20 açıyla çekilir. Bu açılar genelde bellidir ve ülkeye, zamana ve kaliteye göre farklılıklar gösterir.

Bugün sizlerle paylaşacağımız videoda yer alan kamera açıları, Aweken isimli uzun metrajlı bir belgesel fragmanından geldi. 2018 yılında çıkacak belgesel için hazırlanmış 3 dakikalık fragmanda dünyanın bütün muhteşemliklerini farklı açılardan gösteren fotoğrafçı Tom Lowe, izleyicilere yeni bakış açıları sunmak için zaman atlamalı, zaman genişlemeli, su altında, havada, ve daha birçok farklı açıda çektiği görüntülerle dünyanın ne kadar büyük bir çeşitlilikte olduğunu gözler önüne seriyor.

Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısı Vincent Lafore bu görseller için “çarpıcı” diyor. “Zihinleri uçuracak. Daha önce yapılmamış şeyler gördüm” diyen profesyonel fotoğrafçı, ortaya çıkacak belgeselin kamera sanatında yeni standartlar yaratabileceğini söylüyor.

Ülkemize “Uyanış” ismi ile girecek filmde “yaşam ruhu, Dünya’nın keşfi ve Kosmos için bir kutlama” temaları işlenecek. Muhteşem fragmandan aklımızda kalan bazı görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.