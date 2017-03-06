Bir kara deliğin fotoğrafını çekebilmek mümkün mü? Son çalışmalarla bunun nasıl mümkün olacağı ortaya çıktı. Galaksimizin kalbine iniyoruz!

Günümüze kadar bir karadeliğin görünümü gittikçe gerçekçileşen varsayımsal görsellerden ve tasarımlardan ibaretti. Işığı bile yetişilemeyen hızına rağmen yutabilen bir kara deliğin görüntüsü, ışığın varlığı sayesinde oluşan fotoğraf teknolojisiyle elbette yakalanamazdı.

Dünyamızdan 25,000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Sagittarius-A kara deliği Samanyolu galaksisinin merkezini oluşturuyor. Güneşten 4 milyon kat daha fazla kütleye sahip olduğu tahmin ediliyor ve içine çektiği her madde ile daha da genişliyor. Biraz içinizin rahatlaması için bizim oraya varmamıza en az 4,5 milyon yıl daha olduğunu hatırlatalım.

Manchester Üniversitesi astronomlarından Tom Muxlow bu devasa canavarın resmini nasıl çekebileceğimizi The Guardian gazetesine verilen bir röpotajda anlattı.

"Galaksinin kalbindeki kara deliğin fotoğrafını doğrudan çekemeyeceğiz. Aslında gölgesinin bir resmini çekeceğiz. Samanyolu'nun kalbindeki radyasyonunun yansıttığı arka plan parlaklığına karşı koyan siluetin bir görüntüsü olacak. Bu fotoğraf, ilk defa bir kara deliğin çizgilerini açığa vuracak. "

Araştırmacılar Yıldızlarası filminde tasvir edilen kara deliğin yakalanacak görüntüye çok benzeyebileceğini dile getirdi. Filmin yönetmeni Christopher Nolan, beyaz perdede gördüğümüz kara deliğin gerçekçi olabilmesi için ünlü fizikçi Kip Thorne danışmanlığında çalışmıştı. Yüzde yüz bir doğruluk payı bulunmasa da karadelik, izleyicilere olabilecek en iyi şekilde sunuldu.

Bu işe özel Teleskop: Horizon

Bilim adamları tasarladıkları yeni teleskop sayesinde karadeliğin çevresindeki fiziği izleyerek onun ilk fotoğrafını oluşturmayı planlıyor. Yakın çevresinde yüksek sıcaklıkta ve elektromanyetik ışınımları söndürebilecek derecede radyasyon içeren Sagittarius-A bu ışınım sayesinde teleskop sayesinde görülebilir olacak.

Bu dolaylı yolla elde edilen fotoğraf, bilim adamlarına galaksimizin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarını sağlayacak değerli bilgiler verecek. Görecelik hakkında daha çok şey anlamamızı sağlayacak. Bu yeni gelişmeden ne öğrenirsek edelim, yaşadığımız yeri tanımak mükemmel olsa gerek.