Hesaplanabilen Şimdilik En Büyük Asal Sayı Bulundu

FedEx'te çalışan bir kargo elemanı, evde kendi bilgisayarıyla 23 milyon birim içeren bir asal sayıya ulaştı.

İlkokul matematiğiyle arası kötü olan okuyucularımız için kısaca bahsetmek gerekirse, bir ve kendisi dışındaki sayılara bölündüğünde kesirli sonuç veren sayılara asal sayı denir. Örneğin 2,3,5,7,11 gibi sayılar asal sayıdır. 3 rakamını ele alırsak, 1’e bölündüğünde 3 ve 3’e bölündüğünde 1 tam sayılarını verir. Ancak 2’ye bölmek istediğimizde, 1.5 gibi kesirli bir sonuç çıktığı için 3 rakamı asal sayıdır.

"M77232917" adı verilen asal sayının hesaplanmasını ilginç kılan birkaç önemli nokta var. FedEx adlı kargo firmasında çalışan birinin, bu sayıyı Intel Core i5-6600 işlemci bulunan bir bilgisayarı kullanarak 3 günde hesaplamış olması. Normalde süper bilgisayarlarla en büyük asal sayı sürekli hesaplanmaya çalışılıyor, ancak bu adamın daha yüksek bir sayıya kötü bir bilgisayar kullanarak ulaşması büyük bir başarı.

Ulaşılan sayı, M n = 2 n -1 olarak ifade edilen nadir bir asal sayı sınıfına giriyor. (2 ^77.232.917) -1 hesaplamasını yaparak aynı sonuca sizde ulaşabilirsiniz. Ayrıca zip dosyası içerisinde 24 MB yer kaplayan sayıyı, buradan indirebilirsiniz. Görselde sayının bir kısmını paylaştık, ancak sayının tamamı 900 sayfalık bir kitap uzunluğunda.

Aaron Blosser, M77232917 sayısını Prime95 kullanarak bir Intel Xeon sunucusunda 37 saat içinde doğruladı. Ayrıca sayıyı David Stanfill, Andreas Höglund ve Ernst Mayer gibi Matematik alanında epeyce yetkili olan kişiler de onayladı. Kargo firması çalışanı, yaptığı çalışma sayesinde Electronic Frontier Vakfından 150 bin dolar ödül alacak.

Büyük asal sayıların ne işe yarayacağını merak eden kişiler içinse, kodlama içerisinde kullanıldığında işlemlerin kolaylaşmasını sağlayacak olmalarının yanı sıra uzaydaki uygarlıklarla olan iletişimimizde de kullanılacağı düşünülüyor. Ne diyelim? Bu arkadaş, zekanın ve yeteneğin her yerden çıkabileceğini bir kere daha doğruladı. Siz ne düşünüyorsunuz?