Grönland'ı Vuran Mega Tsunaminin Nedenleri Ortaya Çıkıyor

Geçtiğimiz ay Grönland'ı vuran ve bir kasabanın yok olmasına neden olan mega tsunamiye neyin sebep olduğu ortaya çıkıyor.

Şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük tsunamilerden biri Grönland'da gerçekleşti.

Bir heyelan tarafıdan tetiklenen mega tsunami, 100 metre yüksekliğindeki dalgalar ile bir kasabayı yok etti. Heyelan, yakınlardaki sismograflarda 4.1 büyüklüğünde bir deprem olarak kaydedildi.

Normal şartlarda tsunamiler, fay hatlarındaki kırılmaların sonrasında meydana gelir. Kaya kütlelerinin birbiri üstüne binmesi, büyük su kütlelerini harekete geçirerek dev dalgalar oluşturur.

Grönland'da ise durum biraz daha farklıydı. Bu sefer bir deprem değil, heyelan tsunami oluşturdu. Eriyen buzların gevşettiği alanda 1 kilometre yükseklikten denize devasa kaya kütleleri düştü. Oluşan mega tsunami, Nuugaatsiaq balıkçı kasabasını yok etti.

Bu olayda gittikçe ısınan iklimin de payı olsa da uzmanlar temkinli davranmayı tercih ediyorlar ve araştırmalar bitmeden bir açıklama yapmak istemiyorlar.