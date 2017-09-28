Kıyamet Sahnelerini Aratmayan Kasırga Sonrası Fotoğraf!

Atlas Okyanusu tabiri caizse bu yıl Kuzey Amerika’yı dövüyor. Peş peşe oluşan 3. yıkıcı kasırga Maria, Porto Riko’ya geçtiğimiz hafta ulaşmıştı. Neredeyse haritadan silinen bir şehir merkezinin görüntüsü, bir kasırganın neler yapabileceğini gösteriyor.

Harvey, Irma Jose ve Maria kasırgaları, onlarca insanın canını aldı ve yüz binlercesini evsiz bıraktı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Maria kasırgasına teslim olan ada ülkesi Porto Riko ise tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Bütün elektrik hatları devre dışı kaldı, yollardaki asfaltlar kalktı. En az 16 kişi yaşamını yitirdi.

Bölge henüz toparlanma sürecine girmedi, an itibariyle Porto Riko’da sadece basın mensupları ve kaybettikleri aile üyelerini arayan insanlar var. Ricardo Arduengo isimli bir fotoğrafçı ise kasırganın bütün dramatik etkisi gözler önüne sermek için bölgede çalışıyor. Kasırganın en şiddetli olduğu San Juan kentinde, filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmayan bir fotoğraf çekiyor:

Fotoğrafçının kendisi de San Juan'da yaşıyor, ancak kasırganın şehri vurduğu gün başka bir kentte arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için etkilenmiyor. Ailesi ise kendisinden epey uzaktaki başka bir kasabada yaşıyor. Kasırganın ardından üç gün boyunca hiç kimsenin durumundan haberdar olamadığını belirten fotoğrafçı, bu süre zarfında aralıksız olarak çalışmış. Geçtiğimiz cumartesi günü de ailesinden haber almayı başarmış.

Son yıllarda geçekleşen kasırga sayılarının artması ve aralarındaki sürenin fark edilir şekilde azalması korkutuyor. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi koşullar kasırga oluşumlarına uygun olmasa da, iklim değişikliklerinin farklı bir çıktısıyla karşı karşıya olmamak için bir nedenimiz yok.