ABD'de yaşanan bi kaza sonrasında çekilen bir fotoğrafta, olay yerinde vefat eden kişilerin araçlarının üzerine doğru gelen bir ışık huzmesi var. Korkunç kaza sonrasında bazıları bu durumun, vefat eden kişilerin cennete doğru yolculuğunu belgeler nitelikte olduğunu savunuyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Gainesville, Georgia bölgesinde korkunç bir kaza yaşanmıştı. 23 yaşındaki Hannah Simmons, 9 aylık kızı A’lanah ve arkadaşları Lauren Buteau hayatlarını yitirmişlerdi. Subaru marka aracının kontrolünü yitiren Hannah, diğer bir araca çarpmış ve bu durum zincirleme trafik kazasına sebep olmuştu.

Kazadan hemen sonra Hannah’ı kanlar içinde bulan Anissa Gannon, zincirleme kazayı uzaktan fotoğrafladı. Fotoğraftaki şaşırtıcı detay herkesi şaşırttı, çünkü Hannah’ın arabasından gökyüzüne doğru giden bir ışık huzmesi kadraja yansımıştı! Anissa Gannon geçtiğimiz günlerde Hannah’ın halasına ve annesine bu fotoğrafı gösterdi. Biraraya geldiklerinde, Gannnon olayı uzun uzun olayı anlattı.

Her ikisi de bu fotoğrafı bir işaret olarak görüyorlar. Hannah’ın halası Tara Noble, üzgün fakat rahatlamış bir ifadeyle; “Tesadüflere inanmıyorum. Bu sevgili yeğenim ve oğlunun Tanrı’nın cennetine alındığının bir işaretidir” cümlelerini kurdu. Hannah’ın annesi Judy ise fotoğrafın Tanrı’nın bir hediyesi olduğunu söyledi. Fotoğrafın gerçek mi olduğu konusu tartışmalı, ancak kişilerin üzücü olay sonrasında bu tarz avuntular bulması anlaşılabilir bir durum. Zira Hristiyanlığın yaşandığı birçok kültürde, “cennete giden yol” tasvirleri fotoğraftakine benzer şekilde yapılıyor.