Bir Kez Gördüğü Şehri Belleğinden Çizen İnanılmaz Adam!

Otizm tanısının çok erken yaşta koyulduğu muhteşem adam; sokakları, parkları, kaldırım taşlarıyla birlikte tüm şehri kağıda döküyor.

Üç yaşındayken otizm tanısı konan Stephen Wiltshire, kısa bir bakıştan sonra çok ayrıntılı sahneleri içeren büyük tablolar üretebiliyor. Bugün İngiltere’nin en tanınmış sanatçılarından birisi Olan Wiltshire, caddeleri, sokakları ve parklarıyla panaromik bir şehir görüntüsünü çizebiliyor. Üstelik bu şehirler hayali değil, gerçekte var olan şehirlerin mükemmel ölçeğe sahip siyah beyaz fotoğrafları gibi.

Stephen çocukluk döneminde okula gittiğinde, öğretmenleri onunla ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Otizmli olduğu üç yaşındayken teşhis edildi, ilk sözcüğü olan “kağıt” kelimesini beş yaşında söyledi.

İlerleyen zamanlarda Londra'da gördüğü binaları etkileyici detaylarla çizmeye başladı. Ablası Annette, onu bir apartmanın 14. katında oturan bir okul arkadaşının evine götürürdü. Stephan buradan şehrin geniş bir manzarasını görebilirdi. Yaptığı iş o andan itibaren derin bir tutku haline dönüştü.







13 yaşına geldiğinde ilk çizim kitabını yayınladı. Herkes gencin bu inanılmaz hafızasına hayran kaldı. Stephen, ayrıca televizyonda ve belgesellerde yer almaya başladı. Onunla röportaj yapan nörologlar, yeni çıkartacağı kitaplarda önsöz yazmak için sıraya girdiler. İki yıl sonra, 1989'da Venedik'i ziyaret etti ve şehrin bir panaromasını çizdi. Devam eden süreç dünya çapında bir tanınırlık getirdi Stephan’a. Kudüs'ten Sydney'e kadar dünyadaki birçok şehri hafızasından çizdi.







New York'ta, 20 dakikalık bir helikopter yolculuğu ardından tüm şehri 4 metrelik bir tuvale çizdi.

Eşsiz müzelerde eşsiz sanat galerileri açan Stephan Wiltshire, artık benzersiz bir insan olduğunu sanat ve bilim otoritelerine kabul ettirmiş durumda. Buna rağmen sokaklarına daldığı şehirlerde herhangi bir restoranı ararken kaybolması, beyin ve düşünce yapısının ardında otizm hastalığına ait gizemleri barındırıyor.