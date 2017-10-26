İnsanlık tarihi boyunca en yakın dostlarımızdan bazıları da şüphesiz köpekler. Sahiplendiğimiz bu canlıların bakımlarını da layıkıyla yapmak geçmişten bugüne sorumluluklarımızdan bir tanesi.

Nereye gitsek yanımızda götürmek istediğimiz dostlarımızın elbette birçok ihtiyacı da bulunuyor. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz onların su içme ihtiyacı. Ancak bazı durumlarda onlar için bir kap götürmek oldukça zorlu bir hal alabiliyor. İşte bir Kickstarter projesi bu konuya çözüm getirmeye çalışıyor.

Drink & Buddy'ye adı verilen bu suluk projesi, köpeğinizle suyunuzu oldukça hijyenik bir şekilde paylaşabilmenize olanak sağlıyor.Ayrıca taşınabilir yapısıyla, özellikle de kamp yapmayı seven takipçilerimiz için de, oldukça sağlam bir matara olma özelliğini de taşıyor.

İki taraflı bir yapıya sahip olan Drink & Buddy, barındırdığı bir ağızlık ile size su içme imkanı sunarken diğer tarafında bulunan bir slikon sayesinde de köpeğinizin su içmesini olanaklı kılıyor. Oldukça basit gibi görünen proje, bizce olabildiğince kullanışlı ve dikkate değer. Siz ne düşünüyorsunuz sizce köpeğinizle suyunuzu paylaşmak çok güzel olmaz mı?.

Aşağıda Şubat 2018'te piyasaya sürülecek projeyle ilgili oldukça güzel de bir video bulunuyor izlemenizi de ayrıca tavsiye ederiz: