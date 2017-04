Bir Kişi, iPhone Şarjı Yüzünden Neredeyse Can Veriyordu!

iPhone marka şarj cihazını telefona takarak uyuyan kullanıcı, çarptığı elektrik sonucu az kalsın canından olacaktı.

Günümüzde yaptığımız birçok şeyin arkasında elektrik gücü yer alıyor. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, televizyonlarımız, buzdolaplarımız, kısacası kullandığımız hemen her ürün için öncelikle elektrikten faydalanıyoruz. Durum böyle olunca elektrik çarpmalarına karşı önlem almak ve her zamankinden daha dikkatli olmak gerekiyor.

Geçtiğimiz gün 32 yaşındaki Wiley Day isimli bir kişi, iPhone şarj adaptörü yüzünden neredeyse ölüyordu. Herkesin yaptığı gibi gece telefonunu şarja takan Day, sabah kalktığında şarj kablosunun boynunda yer alan kolyesine takılması sonucu elektrik akımına kapıldı.

Yapılan açıklamaya göre hayatta olduğu için çok şanslı olduğu belirtilen Day’in yaklaşık 110 voltla çarpıldığı açıklandı. Elektrik akımına tutulduğu sırada aklına evde yer alan akrabaları gelen ve bütün gücünü toplayarak bağırmaya başlayan Day, evde bulunan büyük yeğeni sayesinde kurtuldu. Day, hastanede 3 gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

Bu durum aslında tehlikenin her yerde olduğunu gözler önüne seriyor. Zira her sene binlerce elektrik çarpma vakası oluyor ve sırf bu yüzden her sene binlerce insan hayatını kaybediyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için daha dikkatli olunması gerekiyor. Siz siz olun, geceleyin telefonunuzu şarj olduğu sırada asla yatağınıza koymayın. Sabah uyandığınızda sizin de böyle bir görüntü ile karşılaşmanızı hiç mi hiç istemeyiz.