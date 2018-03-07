Twitter'da sahte Elon Musk hesabı açarak Elon Musk hayranlarına kripto para hediye edeceğini söyleyen bir hesap, ağına düşenlerin kripto paralarını çaldı.

Twitter, ünlü simaların pek çok sahte ve parodi hesaplarının bulunduğu bir sosyal platform. Ülkemizdeki ünlü isimler adına açılan hesaplar çoğunlukla mizah amacı gütse de, yurt dışındaki sahte hesaplar bu kadar masum amaçlar içinde olmayabiliyor.

Dünyaca ünlü girişimci ve iş adamı Elon Musk adına açılan bir sahte Twitter hesabı, bir SpaceX tweetinin altına attığı tweet ile hayranlarına 3000 Ethereum dağıtacağını belirtti. Ethereum hediye etmek için kurbanlardan bir miktar ETH isteyen sahte Elon Musk, tahmin edebileceğiniz gibi kimseye Ethereum hediye etmiyor.

Ne yazık ki hesabın sahte olduğunu anlamayan Elon Musk hayranları, kripto paralarını dolandırıcıya kaptırmış bulundular. Dolandırıcı, hesabın sahte olduğunun anlaşılmaması için hediye duyurusunun yapıldığı tweetin altına başka sahte hesaplardan tweetler atarak hediye dağıtıldığını onayladı.

Twitter, kripto para dolandırıcılığına karışan sahte Elon Musk hesabını askıya almış durumda. Yine de kullanıcıların sahte hesaplar konusunda dikkatli olmasında fayda var. Ünlü simalara ait sosyal medya hesaplarında hesabın gerçekten o kişiye ait olduğunu onaylayan ‘tik’ sembolleri olduğunu unutmayın ve hesabın takipçi sayısını kontrol edin.