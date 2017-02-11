Bir Kişinin Unuttuğunuz Email Adresini Bulmanın 7 Yolu!

Bulmak istediğiniz bir mail adresi mi var? Biliyordunuz, fakat hatırlayamıyor musunuz? Bir de bu 7 yöntemi deneyin.

Bir kişiyle email yoluyla iletişime geçmek istediğinizde, önceden mail atmadıysanız adresini bulmak düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Fakat dijital çağda böyle bir bilgiye ulaşmak çok da zor değil. Aşağıdaki yöntemleri deneyerek, sonuca ulaşabilirsiniz.

1-Kendisine Sorun

İlk etapta 'bu ne ya, böyle çözüm mü olur?' dediğinizi duyar gibiyim ama bazen bu basit yöntemi unutup kendimizi daha zor işlemlerin içerisinde bulabiliyoruz. Birinin email adresine ihtiyacınız varsa ve eğer aranızda bir soğukluk, dargınlık yoksa direkt olarak kendisinden isteyin. Eğer o kişinin numarasına sahipseniz kendisinde sizin numaranız olup olmadığını soran bir mesaj atın veya Facebook Messenger üzerinden konuşun. Belki bu kişiyle mailleşmiş ortak bir arkadaşınız vardır.

2-Sosyal Medya Hesaplarına Bakın

Birçok kişi sosyal medya hesaplarında mail adresini paylaşıyor. “Hakkında” sayfaları genellikle bu tarz bilgileri tutuyor. Facebook, Twitter gibi ağların dışında LinkedIn’e bakmayı da unutmayın! Facebook’ta ise “...’nın email adresini sor” düğmesi olabilir. İhtiyacınız olduğunda buradan istemekten çekinmeyin!

3-Google Araması

İlk iki denemeden başarılı çıkamadıysanız, bir sonraki adımınız Google araması olmalı. Bir site veya firmanın sayfasında aradığınız kişinin mail adresini bulabilirsiniz. Elbette belli yöntemlerle bulma şansınız daha yüksektir. Aradığınız kişinin ismi “Celal Salik” ve mesleği yazarlık ise “Celal Salik ve Yazar” diye aratabilirsiniz.

4-Hunter’ı Kullanın

Hunter, özellikle işletmeler için hayat kurtaran bir araç. Mail adreslerini listeleyen bu araçla aylık 150 aramayı bedava gerçekleştirebiliyorsunuz.

5-Eklenti Kullanın

Chrome size başlı başına ayrı bir alem sunuyor. Burada her iş için bir araç var, eToggler da bunlardan biri. İnsanların LinkedIn sayfalarına girerek bilgi topluyor ve bunları sizin görebilmenizi sağlıyor. Bu sayede istediğiniz kişinin emailine ulaşma imkanınız artıyor. Eklentiye buradan ulaşabilirsiniz.

6-Tahmin Etmeyi Deneyin

Yukarıdakilerden hiçbiri işe yaramadı ise artık tahmin etmekten başka yapacak birşeyiniz yok. Mail adresleri genelde ilk ve son isim ile ve şirket domain adıyla oluşturulur. Örneğin “erkanozturk@webtekno.com” gibi.(Bu arada mail atacaklar için adresin doğru olmadığını belirtmeliyim. Doğru adresi bulmak için mesai harcamanız gerekecek) Eğer bu şirketten birinin mail adresini biliyorsanız durumunuzu ona anlatan kısa bir mail atabilir ve esas bulmanız gereken kişinin adresini isteyebilirsiniz.

7-Google Grupları

Eğer tüm çareniz tükendi ise Google Gruplara bir göz atın derim. Çünkü burada bulmak istediğiniz kişinin, daha önce etkileşime geçtiğiniz bir arkadaşı veya kendi mail adresi olabilir! Uzak bir ihtimal ama denemeye değer. Buradan gruplara ulaşabilirsiniz.