Bir Kız Çocuğu, Şans Eseri 65 Milyon Yıllık Fosil Buldu!

Naomi Vaughan adlı 7 yaşındaki küçük kız, farkında olmadan büyük bir şey keşfetti. Vaughan’ın Disney filmindeki sarmal kolyeye benzettiği sedefli kaya, 65 milyon yıllık bir deniz omurgasızı olan ammonit fosiliydi.

Geçen sonbahar aylarında, 7 yaşındaki Naomi Vaughan adlı küçük kız, futbol sahalarının etrafında adaçayı toplamak için geziniyordu. Toprakla oynayan Vaughan, bir süre sonra parlak bir şey gördü ve gözüne çarpan şeyi eline alarak annesinin yanına koştu.

Küçük kız bulduğu bu ilgi çekici şeye ‘Moana Rock’ ismini vermişti çünkü bulduğu taş ona, Disney filmindeki spiral muskayı hatırlatıyordu. Annesi kızının getirdiği bu şeyi incelediğinde, bunun sadece tozlu bir taş olmadığını farketti. Bunun üzerine şaşkın anne, “Bunu bulduğuna inanamıyorum, bu milyonlarca yıllık bir şey olabilir” dedi.

Genç kadın haklıydı çünkü Naomi’nin bulduğu şey, 65 milyon yıldan daha uzun süredir var olan, ammonit denen eski bir deniz omurgasızı fosili idi. Aslına bakarsanız, bu fosilin orada bulunmuş olması da şaşırtıcıydı. Ancak Oregon Üniversitesi Doğal ve Kültürel Tarih Müzesi’ndeki paleontoloji koleksiyonlarının müdürü Greg Retallack, fosilin bulunulan bölgeden 112 kilometre doğudaki terk edilmiş Doğu Oregon kasabası yakınlarındaki Bernard Çiftliği’nden kaynaklandığına inanıyordu.

Konu hakkında konuşan Retallack, “Büyük ihtimalle çiftlikler ve futbol sağası etrafında bir bağ vardı ve bu fosil okul koleksiyonun bir parçasıydı” dedi. Koleksiyon müdürü, fosilin tam olarak nerden geldiğini bilmediklerinden, bilimsel olarak değersiz olduğunu ifade etti.

Şans eseri bulunan ammonit fosili, o bölgedeki diğer fosillerle pek fazla benzemiyordu. Benzerlerine oranla daha koyu renk ve daha mat olan fosil, muhtemelen farklı bir bölgeden getirilmişti. Bir başka ihtimalle ise, birisi tarafından farklı bir bölgeden satın alınan fosil kaybedilmişti. Ammonitin tam olarak nereden geldiğini bilmeyen Retallack, Kanada’da iyi saklanmış benzeri ammonitlerin binlerce dolar edebileceğini söyledi.

Naomi’nin babası Darin Vaughan, kızının sevilen bir varlık haline gelen ammonit fosilini saklamayı planladığını söyledi. Kim bilir belki Naomi’nin elindeki fosil ileride büyük fiyatlara paha biçilir. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz böyle bir fosil bulsaydınız ne yapardınız? İlerisi için saklar mıydınız yoksa biran önce elden çıkarmaya mı çalışırdınız?