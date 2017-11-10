Koyuna Kamera Takan Google Küçük Faroe Adalarına Ulaşabildi

Bugüne kadar Faroe Adaları'nın görüntülerini elde edemeyen Google ekibi, bir koyuna kamera takarak adanın görüntülerini elde etti.

Faroe Adaları, Kuzey Atlantik’te bulunan, seyrek yerleşimli bir takım adadır. Adanın uzaklığı, gelişmiş dünyada Google Street View’in görüntülemekte aciz kaldığı az sayıda noktalardan biri olma ayrıcalığını kazandırıyordu adalara. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar. Zira artık adaların gezgin koyunları sayesinde yollarını, kasabalarını, uçurumlarını ve şelalelerini herkesin internet üzerinden izlemesi mümkün olacak.

Faroe Adaları turizm kurulu geçen yıl adaların Street View’de görünmesini sağlamak için bir kampanya başlatmıştı. Çünkü, turizm açısından faydalı olacağı düşünülüyordu (yıllık balina avı haricinde tabii). Göz kamaştırıcı fiyortları, şelaleleri ve sade Kuzeyli kasabalarına önceden göz atamıyor, bilgi sahibi olamıyorsanız, neden oraya gitmek isteyesiniz ki?

Adalarda bulunan koyunlar, avcıların olmadıkları bir ortamda geliştikleri için bildiğiniz koyun sürüsü gibi hareket etmiyor oranın koyunları. Koyunlar 9. Yüzyıldan bu yana ada manzarasının bir parçası oldukları için gezinmelerinin çevre açısından pek bir etkisi olmuyor.

Koyunların seyahat yolları üzerinden adanın sarp dağları ve geniş okyanus görüntülerini edinmek mümkün hale geldi. Elde edilen görüntülere doğal olarak ‘Sheep View (Koyun Görüntüsü)’ adı verildi.

Bu görüntüler, insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan hikayelerle birleşince tabii Google daha fazla dayanamadı. Koyunlar üzerinden çekilen görüntüler pek de kötü sayılmazdı ama Google adanın yollarının daha net bir taslağını çıkarmak istediği için ekipmanlarını adalara yolladı.

Tüm bu işlemler geçtiğimiz hafta tamamlandı ve yapılan kampanya daha şimdiden meyvesini verdi. Washington Post’un haberine göre otel rezervasyonları bu yıl en az %10 oranında artış gösterdi. Yıllık 350.000 ziyaretçi alan bir ada için çok da küçük bir artış sayılmaz.