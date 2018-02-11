Bir Kripto Para Borsası Daha İflas Etti!

Nano ticaretini kolaylaştırmak amacında olan Bitgrail isimli kripto para borsası yaklaşık 170 milyon dolar değerindeki 17 milyon XRB'yi 'kaybettikten sonra iflas etti.

İtalya merkezli kripto para borsası Bitgrail, haftalardır kapalı durumda olması sebebiyle müşterilerinin korku duymasına sebep olmuştu. Şirket yöneticisi yaptığı açıklamada, 'hack' ifadesi kullanmadan RaiBlocks olarak bilinen 17 milyon adet Nano kripto para biriminin çalındığını ifade etti. Bu miktarın, borsadaki toplam kripto paranın %13'lük bir kısmına denk geldiği belirtildi. Öte yandan şirket sahibi tarafından yapılan bir başka açıklamada müşterilere paralarının tamamının geri ödenmesinin mümkün olmadığı söylendi.

Hızlı işlenmesinden dolayı talebin yüksek olduğu kripto para birimi XRB Aralık ayında 0,20 dolar civarında bir işlem değerine sahipti. Para birimi daha sonraki dönemde %17500 değer kazanarak 35 dolar dolaylarına yükseldi. XRB, 2017 yılının en büyük kazancını sağlayarak bitcoin, litecoin ve ripple gibi diğer kripto paraları geride bırakmıştı.

XRB alım satımı bağlamında ilk şirket olarak öne çıkan Bitgrail, uzun bir süre boyunca alandaki en güvenilir şirket olarak da görünüyordu. Ancak şirket 28 Ocak tarihinde attığı bir tweet'le XRB işlemlerine kısıtlama getirdiğini duyurdu. Şirketin bu hamlesi yatırımcılar tarafından panikle karşılandı. Müşterilerin korktukları gerçek oldu ve şirket belirli miktarda kripto paranın çalındığını belirterek kolluk kuvvetlerine başvuru yapıldığını söyledi. Şirket son olarak yaptığı açıklamada çalınan paraları müşterilerine vermelerinin imkanı olmadığını öne sürdü.