50 milyon insanın verilerini kaptıran Facebook, davalarla gündeme gelmeye başladı. Şirket, verileri koruyamadığı için pek çok Facebook kullanıcısıyla davalık olabilir.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Facebook, Cambridge Analytica isimli veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısından veri toplamasına izin vermiş ve bu sebeple tarihinin en kötü dönemlerinden birine girmişti. Kullanıcıların güvenliğini koruyamayan şirket, bu verilerin açığa çıkmasından dolayı ABD seçimleri ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması olayı olan Brexit referandumunu doğrudan etkilemiş gibi duruyor.

Dünya üzerindeki milyarlarca insanın verilerini elinde bulunduran Facebook, bu verileri koruyamadığı için batma noktasına dahi gelebilir. Yurt dışı basınında ortaya çıkan haberlere göre bir Facebook kullanıcısı ve yatırımcısı, 20 Mart’ta Facebook’a dava açtı. Bu dava, Cambridge Analytica skandalıyla verileri korunamayan 50 milyon insan için bir örnek görevi görebilir ve Facebook’a ardı ardına davalar açılabilir.

Reuters’ta yer alan habere göre bu davalar, ABD’nin San Francisco ve San Jose kentlerine ait mahkemelerde açıldı. Bu durum Facebook için hayati önem taşıyor, çünkü veri skandalıyla anılan Facebook’un bu davalardan alacağı olumsuz bir karar, milyonlarca insana cesaret verebilir.

Cambridge Analytica’nın CEO’su Görevden Alındı

Bütün suç Facebook’a yıkılmış gibi gözükse de, bu olayı gerçekleştiren asıl suçlu firma Cambridge Analytica daha ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Facebook’ta yer alan 50 milyondan fazla hesaba izinsiz erişim sağlayan veri analiz şirketinin CEO’su Alexander Nix, görevden alındı. Şirkete yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği ise şu anda bilinmiyor. Nix’in bu verileri Trump’ın lehine kullandıklarıyla ilgili yaptığı bir görüşme gizlice kaydedilmiş ve ABD seçimlerinde oynanan oyunu ortaya çıkarmıştı.