Samsung Galaxy S8'nin Kod Adı "Baikal" Olabilir!

Samsung, Galaxy S8 modeli için son derece ilginç bir kod adı seçmiş gibi görünüyor. Samsung'a yakınlığıyla tanınan "Ice Universe" isimli Twitter kullanıcısı, bu kod adını ve anlamını açıkladı.

Samsung'un akıllı telefon tarihinin dengelerini değiştireceği yeni telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın tanıtım tarihi ışık hızıyla yaklaşıyor. Samsung Galaxy S8 serisi hakkındaki dedikodular, cihazların 2K ekranlı ve Bixby isimli sesli asistana sahip olacağı alanlarında yoğunlaşıyor.

Şimdi de telefon hakkında yeni bir veri ortaya çıktı. İddialara göre Samsung Galaxy S8'in kod adı Baikal olacak.

Söz konusu bilgi, Samsung'a yakınlığıyla Twitter kullanıcısı Ice Universe tarafından yayınlandı. Ne yazık ki bazı yalanlanmış-veya hiçbir şekilde doğrulanmamış- dedikodular dışında Samsung Galaxy S8 ailesi hakkında pek fazla veriye sahip değiliz.

Galaxy S8'in kod adı fazlasıyla ilginç: Baikal (Baykal) gölü, Sibirya'nın güneydoğusunda bulunuyor ve dünyanın en derin gölü sıfatına sahip. Bu da, gölün bu coğrafik özelliğinin telefonla bağdaştırıldığı ve bazı ipuçlarının verilmek istendiği izlenimi uyandırıyor. Bakalım bu isimle ilgili telefon uzmanlarından ne gibi yorumlar gelecek.