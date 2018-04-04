Bir Kullanıcı, Google'da 'Unutulmak' İçin 400 Bin TL Harcadı

ABD’deki bir internet kullanıcısı, Google’ın Avrupa’da sunduğu ‘unutulma hakkı’ndan faydalanabilmek adına 100 bin dolar (400 bin TL) harcadı.

Google, Avrupa Adalet Divanı'nın kişisel bilgileri isteğe göre siteden kaldırma yönündeki kararının ardından Avrupa’daki kullanıcıların başvurmaları halinde, arama motorunda yer alan bazı arama sonuçlarını kaldırıyor. Yalnız Avrupa’daki kullanıcılara sunulan bu hak, dünyanın her yerinde geçerli değil; örneğin ABD’de.

ABD’de yaşayan Jeff Ervine isimli bir kullanıcı, Google’ın Avrupa’da sunduğu ‘unutulma hakkı’ndan faydalanabilmek için ülkesinde 400 bin TL harcama yaptı. 1 milyar dolarlık bir hedge fonunun yöneticisi olan Ervine, adını Google’da arattığında ilk çıkan sitenin kendisini dolandırıcı olan tanıtan bir platform olduğunu fark edince bu yola başvurduğunu söylüyor. İddialarına göre söz konusu site, daha önce ailesinin ve kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde kullanmış.

Ervine’ye bu masrafları yapmasına sebep olan sitenin kurucusu ise dolandırıcılık suçundan cezaevinde olan 26 yaşındaki Hakan Yalıncak’mış. Ervine, Yalıncak’ın tutuklanması için FBI’ya yardımcı olmuş, intikam almak isteyen sitenin kurucusu ise fon yöneticisi hakkında yalan bilgiler içeren bu siteyi kurmuş.

Google’dan bu siteyi arama sonuçlarından kaldırmasını isteyen Ervine, ‘mahkeme kararı olmadan böyle bir adım atamayız’ cevabını aldıktan sonra konuyu mahkemeye taşımış ve bu süreçte 100 bin dolara yakın para harcamış. Ervine’nin avukatları, websitenin kurucusuna karşı açtıkları davayı kazandı ve Google, başvurunun üzerinden 1 ay geçtikten sonra söz konusu siteyi arama sonuçlarından kaldırdı. Ervine eğer Avrupa’da yaşıyor olsaydı, yapması gereken tek şey basit bir form doldurmak olacaktı.