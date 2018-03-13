Bir Kullanıcı Tinder'ın 28 Günlük Haritasını Çıkardı

Cebimizdeki çöpçatanlık uygulaması Tinder, son birkaç yıldır bekârların severek kullandığı bir mobil uygulama haline geldi. Ancak birçok kullanıcının pasif olarak kullanması sebebi ile isyan eden bir adam 28 günlük verileri haritaladı.

Akıllı telefon kullanımının her geçen gün daha da artmasıyla birlikte, telefonumuzu daha işlevsel bir hale getirmek için hepimiz çeşitli uygulamaları akıllı telefonumuza yükleme gereği hissediyoruz. Bu bağlamda karşımıza en çok kullanılan flört uygulaması Tinder çıkıyor.

Büyük kitleler tarafından kullanılan uygulamada birçok kullanıcı pasif olarak yer alıyor. Bunu açacak olursak, birçok kişi yazılan mesajlara cevap vermiyor ya da birçok kişi karşısındaki ile uyuşamıyor.

Durumdan şikâyetçi olan İngiliz olan ancak şu an Endonezya’da yaşayan kullanıcı keongmanja, 28 gün boyunca tuttuğu verileri haritalandırarak Pazartesi günü r/dataisbeautiful’da paylaştı.

Grafiğe bakıldığında en çok oranı, "Ne zaman müsait olurum, bilmiyorum." diyenlerin aldığını, bunu takiben ise en az bir defa cevap verenlerin aldığını görüyoruz. Daha sonra keongmanja isimli kullanıcı adına sahip olan adama, harita ile ilgili çok fazla yorum geldi. Yorum yapan insanların geneli keongmanja ile benzer fikirleri paylaşıyorlardı.

Görünen o ki, insanlar Tinder adlı uygulamayı kullanmasına ve hatta çevrimiçi olarak durmasına rağmen gelen mesajlara cevap vermek istemiyor veya cevap verse bile kısa süre içerisinde sohbete son veriyor. Ancak kullanıcılar tüm bunlara rağmen hala umutlu. Peki siz çıkarılan 28 günlük harita hakkında ne düşünüyorsunuz?