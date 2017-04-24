Bir Kullanıcısının 'Pislik' Şakasına Tek Bir Emoji İle Efsane Ayar Veren Samsung!

Samsung, Twitter'da tek attı: Cevap verdiği kişi için arama kurtarma çalışmaları başlamış olabilir!

Samsung’un sosyal medyadaki tavrını bilirsiniz. Kullanıcılarıyla her zaman samimi bir ilişkisi vardır ve onları sürekli etkileşimin bir parçası haline getirmeye çalışır. Hatta yöneticilerine kadar:

Firmanın yeni gözdesi Galaxy S8 piyasaya çıktı ve tozu dumana katmaya başladı. Android dünyasının en etkileyici eserlerinden birisi olan cihaza yönelik Samsung’un Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Aslında amaç gene kullanıcılarla samimi bir etkileşim kurup paylaşım yapmalarını sağlamaktı:

“Galaxy S8’leriniz elinize ulaştı mı? Onunla çektiğiniz ilk fotoğrafı gönderin”

Fakat bir kullanıcısı öyle pislik bir cevap verdi ki:

"@SamsungMobileUS Şeyimin fotoğrafıydı"

Sadece 3 dakika sonra efsane bir cevap geldi Samsung’dan:

Mikroskop emojisi ile ironinin dibine vuran, göndermenin şahını yapıp adamı madara eden Samsung’un bu tweet'i öyle ki kendini zeki zannedip firmalara salça olanlara ders olacak nitelikte. Hatta sosyal medya eğitim kitaplarına koyulup üniversitelerde bile okutulur. Adamsın Samsung!

Edward'a ise hala ulaşılamıyor. :)