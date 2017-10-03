Lisede mezuniyet ödevi hazırlayan bir öğrenci, etik hackleme istasyonu ile insanların verilerini güven altına almaya çalışıyor.

Bir süre önce Reddit’te SpyPi isimli ilginç bir proje yer alıyordu. İnsanlara verilerini korumanın önemini göstermek için etik bir hackleme istasyonu oluşturan proje kapsamında, insanlara verilerini nasıl güvende tutacakları gösteriliyor.

İşin asıl ilginci, projenin tüm karmaşıklığına rağmen tamamen bir lise öğrencisi tarafından yapılmış olması. 19 yaşındaki genç kızın mezuniyet ödevi olarak tasarladığı SpyPi, veri güvenliği konusunda yeni bir yol bulmak için çalışacak.

Başarılı öğrenci Sarah’ın yaptığı açıklamaya göre, “Günümüzde teknolojiler, ihtiyaçlarımızı birçok yönden karşılıyor ve bu yüzden tehlikeleri görmezden geliyoruz” dedi. “Mezuniyet çalışmalarımın bir parçası olarak SpyPi’yi yarattım. Arkasındaki motivasyon, veri güvenliğine yaklaşmanın yeni bir yolunu oluşturmaktı” diyen 19 yaşındaki genç öğrenci insanların gizliliğe ihtiyaç duyduğunu, ancak buna rağmen dikkatsizce davranışlar sergilediklerini belirtiyor.

Sarah, kullanıcıları savunmasız hale getiren yolları göstermek için SpyPi’ye beş temel özellik oluşturdu: Bir ağ tarayıcı, brute-force dictionary, mitproxy veri toplayıcı, RFID spoofer ve Twitter data miner.

Proje, ağ tarayıcı ağınızda bulunan bilgileri görüntülemek ve zayıf noktaları bularak bunları güçlendirmek üzere tasarlanmış. Brute-force dictionary ise şifreleri kırmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

SpyPi gibi bir projeyi henüz lisede okurken geliştirmeyi başaran Sarah’ı tebrik ediyoruz. Ülkemizde olmayan mezuniyet ödevi gibi ödevlerin belirli destekler vererek yeni sınav sistemine eklenebileceğini de buradan hatırlatıyorum. Bu tarz ödevler gelişmiş ülkelerin vazgeçilmezi konumunda yer alıyor. Üniversiteler öğrenci seçerken bu ödevleri göz önünde bulunduruyorlar. Umarım yakın zamanda ülkemizde de bu tarz bir sistem görürüz.