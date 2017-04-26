ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Brennan Agranoff, okuldan kalan zamanlarında kendisinin kurduğu özel tasarım çorap firması sayesinde 1 milyon dolarlık gelir elde etti.

Girişimciliğin yaşı yok. Günümüzdeki bazı teknoloji devi unvanına sahip şirketlerin kurucuları, gençliğimizin en güzel yıllarının geçtiği üniversiteyi yarıda bırakıp hayallerinin peşinden koştular ve şu an hepsi tüm dünyanın tanıdığı birer milyarderler. 17 yaşındaki ABD’li Brennan Agnaroff da yaşına aldırmadan girişimcilik merakını gidereceği bir işe kalkışmış. Okuldan arda kalan zamanlarda HoopSwagg isminde özel tasarımlar çoraplar ürettiği bir firma kuran Agnaroff, çorapları internet üzerinden satarak 1 milyon dolara yakın gelir elde etmiş.

Agnaroff’un başarısını özel kılan bir detay ise kendisinin aslında renk körü olması, buna rağmen çalışmaları oldukça yaratıcı. Her gün 100 kadar gelen yeni çorap talebini karşılamaya çalışan lise öğrencisi, 500 kadar tasarımı da kendisi tasarlıyor.

Bu fikir Agnaroff’un aklına henüz 13 yaşındayken, okuldaki basketbol maçı esnasında her oyuncunun çorabının beyaz olduğunu fark etmesi esnasında gelmiş. ‘Çoraplar beyaz olsa da farklı tasarımlarda olsa nasıl görünürlerdi acaba?’ diyerek üzerinde düşünmeye başlayan Agnaroff, ailesinden de 3 bin dolarlık bir destek alarak bu işe başlamış. 6 ay boyunca kendisini nasıl geliştirebileceği konusunda kafa yoran öğrenci, daha sonra kodlama ve grafik dizayn bilgisini geliştirip bu günlere kadar gelmeyi başarmış.

Çoraplarını Amazon, eBay gibi ünlü e-ticaret siteleri üzerinden satan Agnaroff’un en büyük hayali ise ileride fiziksel bir mağaza açmak.