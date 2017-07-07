Bir Mars Yolculuğu Yapıyor Olsaydınız, Başınıza Neler Gelirdi?

İnsanlığın en büyük hedefi olan Mars yolcuğu esnasında ve sonrasında neler yaşanıyor? Kızıl Gezegen'e yolculuk hakkında bilimsel gerçekleri derledik.

Günümüzde uzay teknolojisi geliştiren şirket ve kuruluşların nihai hedefi, Kızıl Gezegen Mars yüzeyine sağ salim ulaşabilmek. SpaceX kurucusu ve CEO’su Elon Musk’ın planlarından tutun da ABD hükümetinin büyük baskılar altında bıraktığı NASA'ya kadar tüm kurumlar aynı şeyden bahsediyor: Bu hedef doğrultusunda çok büyük bir mucize gerçekleşmezse 10 yıl içerisinde Mars yüzeyine başarılı bir iniş yapacağız.

Gerçek bir yolculuk ve Mars yüzeyinde yaşam neye benziyor?

Siz dahil her şey daha ağır:

Astronotlar 3g'den fazla kuvvete dayanabilmeleri için özel olarak eğitilmiş kişilerdir ve dar alandaki bir yolculuk sırasında bu kuvvet 9 g’ye kadar çıkıp hayati tehdit oluşturabilir. Kendi vücut ağırlığının tam 9 katı kadarını bir anda üzerinde hissetme oldukça zor olsa gerek.

Ölümcül radyasyon:

Dünya'nın koruyucu atmosferi olmayan bir yerde Güneş'ten gelen radyasyonun bütün etkileri ile baş etmek zorundasınız. Yüksek ihtimalle kanser hastası olabilirsiniz ya da merkezi sinir sisteminiz ciddi şekilde hasar görebilir.

Dar alanda uzun yolculuk:

Bu ufuk açıcı yolculuk tahmin ettiğiniz kadar iç açıcı olmayacak, ayrıca seyahat etmeyi ne kadar sevdiğiniz önemli değil. Mars’a ulaşmadan önce daracık bir kapsülde 150 gün beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Vücut sıvılarınızın dengesi değişecek ve basınç değişiklikleri nedeniyle yavaş sindirim, şiddetli baş ağrıları, körlük, gibi durumlar yaşamanız mümkün. Ayrıca mekan kullanımı yüzünden olabildiğince az kıyafet değiştirebileceksiniz. Dünya’da giydiğiniz kıyafetler haftalarca üzerinizden çıkmayacak. Buna bir kanıt istiyorsanız şu an yörüngede bulunan ISS astronotlarına, iç çamaşırlarını hangi sıklıkla değiştirdiklerini sorabilirsiniz.

Mikrogravite nedeniyle genel olarak astronotlar, her ay kemik yoğunluklarının %1’ini kaybederler. ISS astronotları bu değişimle mücadele etmek için günde 2 saat spor yapıyorlar. Ancak Mars yolculuğunda böyle bir şansınız yok.

Mars Yüzeyine Varış ve Yaşam:

Kızıl Gezegen’in yüzeyine ilk indiğinizde elbette uzay kıyafetlerinizi çıkartamayacaksınız. Soluyacak bir havanız olsa bile dışarıdaki sıcaklık, geceleri -140 ve gündüzleri -30 santigrat derece dolaylarında. Araştırmacılara göre Mars’ta yaşamanın en iyi yolu, bir yer altı habitatı kurmak. Bu arada atmosferik basınç değişimi sizi öldürmezse, yanınızda getirdiniz konserve yiyeceklerle idare edeceksiniz.

Yolculuğu tek başınıza yapmadığınızı ve bir kolonizasyon projesinin üyesi olduğunuzu düşünelim. Böyle bir durumda elbette 3-5 insan Mars’ı kolonileştirmek için yetersiz kalacaktır. Bilim insanlarına göre bunun için minimum 150 farklı insana ihtiyaç var. Çünkü sayı düştükçe hastalık riski ve akraba evliliği sonucunda genetik bozuklukların sayısı artabilir.

Kısaca toparlayacak olursak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kat edilmesi gereken bir çok yolun ve aşılması gereken sayısız engelin olduğunu görüyoruz. Nihai hedef olan Mars’ı kolonileştirme planları ise binlerce şeyin yolunda gitmesine bağlı...