Mavi Balina isimli intihara sürükleyen tehlikeli oyunu oynayan 15 yaşındaki kız, nehre atladı. Kız, olayın bilincinde olup olmadığı sorusu sorulduğunda ise çok şaşırtıcı bir yanıt verdi.

Rusya’nın güneyindeki bir bölgede, “Mavi Balina” meydan okumasından dolayı nehre atlayan genç bir kız kurtarıldı. 15 yaşındaki kız, insanların psikolojisini bozan ve yapılmasını istediği görevlerle insanları intihara sürükleyen mavi balina isimli oyunu oynuyordu. Yerel internet sitesi Kavkazsky Uzel, olayın Cumartesi günü Rusya Kafkasya’daki Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde gerçekleştiğini bildirdi.

Video görüntülerinde genç kıza seslenildiği ama kızın hiçbir şekilde tepki vermediği görülüyor. Nehre inen kıza “Dur. Orada kal. Bekle” gibi ikazlar yapılmasına rağmen kız, çağrıları görmezden gelerek suya atladı. Tehlikeli nehri izleyerek kızı karaya çekmeyi başaran gençler, kıza neden yaptığını sorduklarında Mavi Balina isimli oyunundaki zorluğun bir parçası olduğu cevabını aldılar.

Eyleminin ölümüne neden olabileceğinin farkında olup olmadığına dair sorulan soruya gülerek “evet” yanıtını veren kız, oyunun özellikle de gençler üzerinde nasıl bir etki yarattığını net şekilde gösteriyor.

Ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kız, Kabardey-Balkar polisine teslim edildi. Oyun birçok gencin intihar etmesine veya intihara teşebbüsüne sebep oluyor. Rusya merkezli oyunu ülkemizde oynayan gençler de olabilir. Bu sebeple ebeveynlerin Mavi Balina(Blue Whale) oyununa karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz. İnternet aleminde çocuklar kolaylıkla kandırılabiliyor ve bu tarz oyunlar, çocuklarımızın hayatını riske atıyor.