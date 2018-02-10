Bir Meteor Sessiz Sedasız, Dünya'nın Çok Yakınından Geçti

40 metre civarında boyu olan ve 5 gün önce farkedilen bir meteor Dünya'nın çok yakınından geçti

"2018 CB" adı verilen meteor, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin beşte birinden daha kısa bir mesafeden geçti. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından desteklenen Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından tespit edilen meteor, oldukça yakın bir mesafeden geçmesine karşın herhangi bir tehlike teşkil etmedi.

40 uzunluğundaki meteor bu 09.02.2018'i 10.02.2018'e bağlayan gece TSİ. 01.27'de Dünyamıza en yakın konumunda bulundu. 2018 CB yaklaşık olarak 69 bin 700 kilometre yakınlıktan geçti.

Nasa'nın Yakın Dünya Nesneleri Araştırmaları Merkezi yöneticisi Paul Chodas yaptığı açıklamada, "2018 CB oldukça küçük olmasına rağmen, yaklaşık 5 yıl önce Rusya'nın Çelyabinsk kentinde atmosfere giren meteordan daha büyük olabilir" ifadelerini kullandı. Chodas, "Bu boyuttaki asteroitler genellikle gezegenimize bu kadar yaklaşmaz - belki yılda sadece bir veya iki kez." dedi.

Öte yandan bu hafta uzaydan bir başka küçük meteor daha geçti. 2018 CC olarak bilinen nesne, 6 Şubat'ta yaklaşık 184.000 km mesafeyle Dünya'ya oldukça yakın bir yerden geçti. Catalina Sky Survey tarafından 2018 CC yaklaşık olarak 30 metre civarında bulunuyor.