Bir Milyarder En Çok Neye Sevinebilir: İşte Elon Musk’ın Sevinçten Çıldırdığı Falcon 9 Görüntüleri!

Paraya para demeyen Elon Musk bile olsanız sizi çocuklar gibi şen ve heyecandan kafayı yiyecek seviyelere getirecek durumlar olabilir.

Bizler genellikle istediğimiz bir oyun, telefon ya da bir cihaz alındığında sevinir, her sınav ve iş görüşmelerinde ise oldukça heyecanlanırız. Peki, Elon Musk gibi multi milyarder olup kendi şirketleri olan, para ve hayat gayesi sorunu olmayan bir adam hangi konuda çok heyecanlanır? Hangi konuda sevinçten “çılgın atmak” deyimini yaşar?

Buna en güzel örneği ise National Geographic kanalının paylaştığı Falcon 9 görüntülerinde Elon Musk veriyor. Elinde Tesla, SpaceX, Hyperloop gibi şirketler ve projelerin olduğu milyarder olan Musk, Falcon 9 projesi ile dikkat çekmiş, ancak ilk denemelerde başarısız olmuştu. ancak tam bir sene önce, yani 21 Aralık 2015’te Falcon 9 başarılı bir şekilde iniş yaparak uzay ve bilim tarihinde çığır açmayı başarmıştı.

Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan kalkış yapan Falcon 9, yörüngeye çıkarak taşıdığı uyduyu başarılı bir şekilde yörüngeye bırakıp, ardından sorunsuz olarak dünyaya tekrar iniş yapabilmişti. İşte bu aşamaları yerinden an be an takip eden Elon Musk’ın yaşadığı heyecan, korku ve başarılı olmasının ardından deli gibi sevincini paylaşan NatGeo, bizlere bu görüntüleri sunarak farklı bir deneyimi aktarıyor. Aşağıdan izleyebileceğiniz video ile bu olaylar zincirine göz atabilirsiniz;