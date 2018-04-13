Milyarder Isaac Larian, iflas eden Toys R Us'ın 300'den fazla mağazasını satın almak için 890 milyon dolar teklif etti.

Milyarder oyuncak kralı Isaac Larian, iflas eden Toys R Us'ı satın almak için 890 milyon dolar teklif etti. MGA Entertainment'ın CEO'su Larian, Toys R Us'ın ABD ve Kanada'da bulunan 300'den fazla mağazasını satın almak istediğini duyurdu.

Larian, Linkedin üzerinden yaptığı paylaşımda "Ben görevimi yaptım, kabul edip etmemek onlara kalmış." şeklinde bir açıklamada bulundu. Başka bir paylaşımda ise 130.000'den fazla çalışanı işsiz kalmaktan kurtarmak istediğini belirten Larian, paylaşımda Donald Trump'ın Twitter hesabını da etiketleyerek devlet büyüklerinin de bu tekliften haberdar olmasını sağladı.

Bu teklifin dışında Larian, Toys R Us'ı kurtarmak için kitle fonlaması sağlayan GoFundMe platformunda bir kampanya başlatmıştı. Sadece 59.000 dolar toplayan kampanya, tabii ki şirketin iflasını engellemeye yetmedi. Yani Larian'ın teklifi kabul edilirse, bahsi geçen 890 milyon dolar, milyarderin kendi cebinden çıkacak.

Bir zamanların en büyük oyuncak mağazası Toys R Us'ın, daha önce ülkemizde de faaliyetleri bulunuyordu. Bir zamanlar çocuklar tarafından oldukça sevilen Toys R Us, teknolojiye yenik düşmüş gibi görünüyor. Sizce Toys R Us, oyuncak kralı Isaac Larian'a satılırsa eski günlerine dönebilir mi?