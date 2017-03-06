Bir Milyonu Aşkın Google ve Yahoo Hesabı Deep Web'te Satılığa Çıktı!

Yahoo ve Gmail servislerine ait kullanıcı bilgilerinin bulunduğu 1 milyonun üzerinde veri, Deep Web üzerinden satışa sunuldu.

İnternette kullanıcı bilgilerinin çalınması gibi durumlarla sıkça karşılaşıyoruz, öyle ki artık "500 bin kişinin Google hesabı çalındı" başlıklı bir haber okusak "Acaba benim hesabım var mı?" diye aldırış etmeden geçiyoruz çünkü bu çalınma olaylarından sonra neler olduğu konusunda pek bir haberimiz olmuyor.

Çalınan hesaplara ne olduğunu anlayacağımız bir olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. SunTzu853 isimli bir hacker, toplam bir milyonu aşkın Google ve Yahoo hesabını Deep Web üzerinden belli bir bitcoin karşılığında satışa sundu.

Bu 1 milyonun üstündeki hesabın gerçek olmadığı söylense de iddialara göre bazı Deep Web kullanıcıları hesapların gerçek olduğunu doğrulamayı başarmışlar. Ayrıca yine belirtilene göre bu bilgiler arasında yıllar önce çalınan hesaplar da bulunuyor.