İddia: Sony, MWC 2018’de Gizemli Bir Telefon Tanıtacak

İrlandalı mobil operatör Three Ireland Care, Sony’nin yakında Xperia XZ2 adında bir telefon tanıtacağını açıkladı.

Sony, bu ayın sonunda İspanya, Barcelona’da düzenlenecek MWC 2018’de bir basın toplantısı düzenleyecek. Sony Xperia XZ Pro’yu duyurması beklenen şirket, bu telefonun dışında farklı bir telefon da tanıtabilir. İrlandalı bir mobil operatör tarafından paylaşılan tweet’e göre Sony Xperia XZ2, MWC 2018’de tanıtılabilir.

Sony’nin şu anda Xperia XZ2 ile ilgili hiçbir bilgi vermediğini, ancak telefonun bir önceki selefiyle benzerlik göstereceğini hatırlatalım. Xperia XZ1, 5.2 inçlik 1080p ekrana sahip bir telefondu. Bu nedenle olası bir Xperia XZ2, 5.7 inçlik 4K ekranlı Xperia XZ Pro’dan daha küçük olacaktır. 5.3 - 5.5 inç boylarında olması beklenen Xperia XZ2’nin bu ay sonunda tanıtılıp tanıtılmayacağını hep beraber göreceğiz.

Sony Xperia XZ2, MWC 2018’de tanıtılırsa muhtemelen Qualcomm’un en üst düzey yonga seti Snapdragon 845 ile birlikte gelecektir. Telefonun yine Full HD mi yoksa 2K veya 4K ekran seçeneğiyle mi çıkacağı bilinmiyor. Tahminlerime göre telefon MWC 2018’de tanıtılırsa 2K ekran seçeneği ile çıkacaktır.