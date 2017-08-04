Instagram'da 160 bin kişinin takip ettiği fenomen motorsiklet şovmeni Olga Pronina(Monika9422), motorsiklet kazasında hayatını kaybetti.

Autoblog.com'un haberine göre motorsiklet gösterileriyle bilinen Instagram fenomeni Olga Pronina, motor kazasında hayatını kaybetti. 160 binden fazla takipçiye sahip Pronina, kazayı BMW S1000RR marka motosikletiyle Rusya'nın Vladivostock kentinde yaptı.

Motor gösterilerinin videolarını Instagram'dan paylaşan fenomenin Instagram hesabı, gösterilerin seksi kıyafetlerle yapılması sebebiyle bir süredir kapalıydı. Fenomenin videoları ise takipçileri tarafından kendinden bağımsız olarak Youtube hesapları aracılığıyla internete yayılmıştı.

Kendi hesabı kapatıldıktan sonra kendisi adına açılan bir sürü sahte hesapla başı derde giren ünlü fenomenin 40 yaşında olduğu, kuaför olarak çalıştığı ve 16 yaşında da bir kızı olduğu verilen bilgiler arasında.