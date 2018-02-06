İnternette izlediğiniz videodan,oynadığınız oyuna kadar her şeyden para kazanmak ister miydiniz? MyTime ile bu hayal gerçeğe dönüşmek üzere.

Rus multimilyoner Eduard Gurinovich, insanların internet üzerinde yaptıkları tüm eylemlerden para kazanacağı sistemini duyurdu. YouTube’da reklam izlemekten akıllı telefonla oyun oynamaya kadar çok geniş bir alanda para kazandıracak yeni sistem, Gurinovich’in şirketi MyTime tarafından sağlanıyor.

Gurinovich, izlediğiniz reklamların, okuduğunuz haberlerin, açtığınız e postaların ve internette yaptığınız hemen hemen her şeyin bir araya getirilerek sizin için bir para kaynağı olmasını istiyor. Gurinovich’in ifadesine göre bu işleri yapmak için şirketlerin size para ödemesi gerekiyor.

MyTime, blok zincir protokolü ile ilerleyen ve kullanıcıların yaptığı işlemlere göre kripto ödeme yapan bir hizmet olarak dikkat çekiyor. Bu uygulamayla birlikte, birilerinin bir şeyler yaparken geçirdiği dakika sayısı doğruralanarak MYTC isimli bir kripto paraya çevriliyor.

Pratikte Ne İşe Yarar?

YouTube’un reklamları izlediğinizde, bunun için size ödeme yaptığını düşünün. Her ay 1 saat reklam izleyen kişilere 20 TL para verecek bir şirket olsa, bunu yapmak istemez miydiniz? MyTime’ın amacı da tam olarak bu. MyTime’ı kullanan şirketler, kullanıcıların ürünle nasıl etkileşime geçtikleri konusunda bazı veriler elde edebilir. Uygulama, kullanıcılara gerçek para değerinde kripto para verdiği için kişiler bu uygulama için daha iyi veriler sunmak için çalışıyorlar.

MyTime’ın kurucusu Eduard Gurinovich, bu işten herhangi bir karı olmadığını, zaten yarım milyar dolardan fazla parası olduğu için daha fazla para kazanmaya ihtiyacı da olmadığını açıkladı. Böyle bir sistemle internette yaptığınız eylemlere göre para kazanıyor olmak hoşunuza gider miydi? Yorumlarınızı bekliyorum.