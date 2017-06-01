Eski Mısırlılar ile Günümüzdekiler Arasında Bir Bağ Yokmuş!

Mumyalar üzerinde yapılan bir DNA incelemesi, Antik Mısırlılar ile günümüzdekiler arasında DNA benzerliğinin az olduğunu ortaya koydu. Bu duruma göre Suriye ve Lübnanlılar, Antik Mısırlılara daha yakın genler taşıyorlar.

Bilim insanları, mumyalardan çıkardıkları DNA’ları analiz ettiler ve Antik Mısırlıların günümüzdeki Mısırlılarla genetik olarak pek de benzer olmadıklarını ortaya koydular. Bulgulara göre İsrail, Suriye ve Lübnan’daki insanlar, Antik Mısırlılara daha yakın bir genetiğe sahipler.

Uzun yıllardır mumyalarda herhangi bir DNA kalıntısı olmadığını düşünüyorduk. Ancak 2010’da bir ekip, İngiltere’deki 16 mumya üzerinde araştırma yapmaya başladılar ve bazı DNA kalıntıları bulabildiler. Ancak bu kanıtların yetersiz olması, çalışmanın daha da genişletilmesini sağladı. Ekip, Nature Communications isimli dergide yayınlanan uzun soluklu bu çalışmayı, farklı zaman dilimlerinde yaşamış kişilerin mumyaları üzerinde yürütmüşler.

Çalışma, Kahire’nin 100 kilometre güneyinde, toplam 151 mumya üzerinde yapıldı. Buradaki mumyaların çoğu geçtiğimiz yüzyıl çıkarılmışlardı. Mumyaların en eskisi M.Ö. 1388’e, en yenisi ise M.S. 426’ya dayanıyordu. Yani 1300 yıla yayılan farklı farklı mumyalar üzerindeki DNA’larla çalışma yapabilme imkanı bulmuşlardı. Diş ve kemiklerde kalan yumuşak dokulardan DNA’ları elde edildi. Elde edilen DNA’lar ile günümüz insanlarının DNA’ları karşılaştırılınca, ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Mumyaların hiçbirinde Sahra altı Afrikası’nın genleri bulunmazken, günümüz Mısırlılarının %20’sinde Sahra altı genler mevcuttu. Çalışmalar antik dönemde yaşananlara ışık tutmak için önemli bulgular taşıyor.