Bir NASA Astronotu Olmak Nasıl Bir İş?

Uzay filmlerinin artmasıyla her ne kadar karizması biraz azalmış olsa da astronotluk hala dünyadaki en özel mesleklerden biri. Peki nasıl bir astronot olabiliriz?

Bir astronot olmak pek çok kişinin hayalidir. Dolgun bir maaş, kimsenin gidemeyeceği yerlere gidip kimsenin göremeyeceği manzaraları görmek, belki de adınızı tarihe geçirecek keşifler yapmak kulağa oldukça güzel geliyor. Fakat astronot olmak sanılandan çok daha zor olabilir. Sadece seçilmenin ne kadar zor olduğunu anlamak için bile geçtiğimiz ay 18.300 başvurunun içinden sadece 12 kişinin zorlu eğitim programına kabul edildiğini söylememiz sanırım yeterli olur.

Yine de gençlerin hevesini kırmamak için CNN Money, NASA’nın en yaşlı aktif astronotu olan 62 yaşındaki Donald Pettit ve Uzayda Bilim Geliştirme Merkezi'nin başkanı, eski astronot Greg Johnson ile astronot olmak üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.

İlk merak edilen şey NASA’nın astronotları neye göre seçtiği oluyor haliyle. Ajans, adayların bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarında lisans yapmış olmasını, ayrıca lisans üstü eğitim ve iş deneyiminin de bulunmasını istiyor. Fakat eğer gerçekten astronot olmak için kendinizi eğittiyseniz umudunuzu kaybetmeyin çünkü NASA, geçmişte bir veterinerden bile usta bir astronot yetiştirmişti.

Adaylar en kısa 160cm en uzun ise 190cm olmak zorunda. Ayrıca oturur pozisyonda kan basıncının 140/90’ı geçmemesi gerekmektedir. Adaylar astronot olabilmek için çok zorlu bir dayanıklılık testinden geçiyorlar ve aynı zamanda NASA yetkilileri ile yaptıkları görüşme sırasında yetkilileri etkilemek zorundalar.

Eğer seçilirseniz 2 yıllık bir eğitim ve değerlendirme programına başlıyorsunuz. Bu sırada eğer gerçek bir uzay görevi için seçildiyseniz göreve hazırlık için çeşitli beceriler öğreniyorsunuz.

Bir uçuş elbisesi ve tenis ayakkabıları giyerek 25 metrelik bir havuzda 10 dakika boyunca yüzmek.

SCUBA sertifikası almak.

Yer çekimsiz ortam testleri yapmak için bir jet uçağı ile yukarı-aşağı şekilde sürat yapmak. Eğitimdekiler bunu günde 40 defa yapabilir.

Az da olsa Rusça öğrenmek şart. Uzayda en samimi dostlarınız Rus kozmonotlar olacak.

Yaşlı kurt Pettit, uzay kıyafetlerinin filmlerde görüldüğü gibi rahat olmadığını, son derece konforsuz ve sıcak olduğunu belirtti. Pettit’e göre uzay kıyafetini çıkarmak, tırtılın kozasından kurtulmasına benzer bir hismiş.

Pettit, eğer bir astronot 6 uzayda kalacağı bir göreve seçilirse, en az 2-3 yıl daha ekstra bir eğitim alacağını söylüyor. Tecrübeli astronotun söylediğine göre uzaydaki her bir astronot için Dünya’da 1000 kişi onu yönlendirmek ve araştırmaları ilerletmek için çalışıyormuş.

Astronotların uzayda ne yaptığının sorulması üzerine eski astronot Greg Johnson, astronotların uzayda geçirdikleri sürenin büyük bir kısmında deneyler ya da araştırmalar yaptığını ayrıca hasarlı donanımları onardığını söyledi. Yer çekimsiz ve atmosfersiz bir ortamda bir canlının hayatta kalıp kalmayacağı NASA’nın en büyük araştırma konularından biri.

Pettit, astronotların ne kadar kazandığının sorulması üzerine, bunun bir sevgi işi olduğunu, hiçbir astronotun zengin olmak için çalışmadığını belirtti. Tecrübeli bilim insanının söylediğine göre acemi bir astronot yıllık 66 bin dolar ile işe başlar ve tecrübesine, donanımına göre aldığı ücret yıllık 150 bin dolara kadar çıkabilir.

Bir astronota rastlama ihtimaliniz bir pop stara rastlama ihtimalinizden daha az. Dolayısı ile astronotların yazdıkları, söyledikler fazlasıyla ilgi çekiyor. NASA, astronotların bu şekilde kişisel kazançlar elde etmemesi için de bazı kısıtlamalar getiriyor. Örneğin bir görev sırasında başınızdan geçenleri anlatarak para kazanamazsınız ya da yazdığınız kitabın telifini alamazsınız.