Palyaçoların Kötü Olduğunu Gösteren 'IT'den Yeni Fragman!

Korkunç palyaço Pennywise bir kez daha korku salmaya geliyor. 8 Eylül'de vizyona girecek film için yeni bir fragman yayınlandı.

Koca bir nesli palyaçoların kötü olduğuna ikna eden Stephen King klasiği IT’den(O) yeni bir fragman geldi. Stephen King’in 1986 yılında yayınlanan ve aradan geçen 31 yılda sürekli en çok satan kitaplar arasında yer alan IT, çocukları palyaço kostümü ile kandırıp kendine çeken Pennywise isimli korkutucu karakterin etrafında şekilleniyor.

Fragmandan gördüğümüz kadarıyla son derece korkunç sahneleri olacak filmde, Pennywise’a karşı mücadele verecek 7 çocuk anlatılacak. Çocukların birer birer kaybolduğu bir kasabadaki gizem çözülmeye çalışırken, çocuklar dışında yetişkinlerin de başı belaya girecek.

Bu uyarlama IT’nin ilk uyarlaması değil. Daha önce 1990 yılında Pennywise karakterini Tim Curry’nin canlandırdığı mini bir televizyon dizisi yayınlanmıştı. Zaten o dönemde çocuk olan birçok kişide palyaço korkusunu başlatan olay da bu dizinin izlenmesi sonucunda oluşmuştu.

Yeni film 8 Eylül 2017’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fragmanı izlediğinize göre çıkacak film hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeteri kadar korkunç olmuş mu?