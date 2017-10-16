Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak Ve Para Arttırmak Mümkün

Nörobilimci Moran Cerf'in yaptığı araştırmalara göre, hem kötü alışkanlıklardan kurtulmanın, hem de para arttırmanın yolu yaşam biçiminizi doğru düzenlemekten geçiyor. Peki nasıl?

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve her ay para arttırmak günümüz çağının en büyük dertlerinden biri. Bunu nasıl yapılacağını ise söyleyen binlerce kişi veya kaynak var. Ancak bir nörobilimci olan Moran Cerf'e göre bunun tek bir yolu var. O da tek bir "finansal zaman dilimine" göre yaşamak. Peki finansal zaman dilimi ne demektir ve nasıl tek bir finansal zaman dilimine göre yaşanır?

Cerf, finansal zaman dilimini aslında günlük hayatımızdaki para harcama biçimimizle yakından alakası olduğunu belirtiyor. Şöyle düşünün ki; aylık fatura ödemeleriniz var, aynı zamanda haftalık olarak yaptığınız etkinlikler var ve bir de günlük olarak yaptığınız harcamalar var. Bunlar aslında sizin para harcamak için size belirlenen veya sizin belirlediğiniz zaman dilimleri.

Cerf bu finansal zaman dilimlerinin aslında insanların beynini düşündüğünden daha çok yorduğunu iddia ediyor. Aynı araştırmaya göre yetişkin bir insan ortalama olarak günlük 10 binlerce karar alıyor ve bunların 200 kadarı sadece yemekle ilişkili kararlar. Bunların hepsi aslında finansal gelir biçiminizi planlamakla alakalı olarak sürekli anlamda kafanızı meşgul eden de kararlar.

Cerf'in bu konudaki önerisi ise, tek bir finansal zaman dilimine göre yaşamak. Ancak bu düşünüldüğü kadar kolay değil. Çünkü aslında bu şu demek; eğer aylık finansal zaman diliminde yaşayacaksanız, bu bütün finansal kararları o ay başında alıp buna göre yaşamaya çalışmanız demek anlamına geliyor. Cerf'in önerisi aslında başlangıçta günlük finansal zaman dilimini denemek. En azından günlük anlamda hobisel alışverişlerinizi ve yiyeceğiniz yemeklere harcayacağınız para ve saatleri planlamak.

Örnek vermek gerekirse, öğlen yemeği için o gün için ayırdığınız para 20 lira ve yiyeceğiniz saat aralığı ise 12 ile 2 arası. Bu aralıkta yiyeceğiniz yemeğin fiyatının 20 liranın altında kalması veya ara ara o fiyatın üstüne çıkması önemli değil. Ancak günümüzü meşgul eden kararları günün en başında alırsak Cerf'e göre gün içerisinde çıkabilecek ani "karar alma" durumlarına karşı beynimiz daha zinde oluyor.

Yine belirtildiği gibi böyle bir "finansal zaman dilimi" eşitlemesi kolay değil. Ancak Cerf insanların da bilim adamı gibi yaşaması gerektiğini ve ara ara böyle deneyler yapması gerektiğini savunuyor. Bu tip bir yaşam biçimi de hem her ay para hesabınızı kolaylaştırıyor hem de kötü alışkanlıkları azaltmak üzerine karar almak için beyninizi daha zinde hala getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yöntem işe yarar mı?