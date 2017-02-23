Bir Öğrenci, Honda Civic'i 700 Dolara Otonom Araca Çevirdi

Amerika'daki uygun otomobil fiyatları, test aşamasındaki bir otonom araç sistemiyle birleştiğinde karşımıza 700 dolarlık bir Honda Civic çıktı.

Nebraska Üniversitesi'nden son sınıf öğrencisi Brevan Jorgenson gurur duyulacak bir eyleme imza attı ve ortalama bir Honda Civic'i, araç maliyeti de dahil olmak üzere 700 dolar karşılığında otonom mimari ile buluşturdu. “Öncelikle” Amerika'daki “ikinci el” otomobil fiyatlarının çok uygun olduğunu belirtmek isteriz.



Yeni otonom araç sistemi seti, Comma.ai'nin kurucusu olan eski korsan George Hotz tarafından geliştirildi ve Comma Neo'nun beta test cihazı sıfatını taşıyor. George Hotz'un son derece zekice bir test sistemi geliştirmiş.

Jorgenson, Digital Trends'e: "Birkaç ay boyunca otonom sistemleri üstünde çalıştım ve George Hotz'un dikkatini çektim. Bunun farkında değildim. Otomobil almayı planlıyordum ve bu sırada internetten bir teklif geldi. Bir Honda Civic Touring satın aldım. Eylül ayında George Hotz'un garajındaki bir otonom 2016 Honda Civic resmini içeren bir makaleyi okudum. Bir talihli, farkında olmadan otonom destekli bir araç satın almıştı. O Beta Test talihlisi bendim. Otomobilim Comma destekli bir otonomdu. Gerekli iletişimi gerçekleştirdikten sonra otonom mimarisini denedim." açıklamasında bulundu.

Geçen Kasım ayında Comma, 2016 Civic Touring'i ve Acura ILX'in bu teknolojiyi kullanması için her şeyi açık kaynak kodlu olarak geliştirildi. Gelişmeler Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından da denetleniyor. Eğer geçer puan alırsa, öncelikle Amerika olmak üzere tüm dünyada satışa sunulacak.