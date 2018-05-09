Sürekli Küfüre Maruz Kalan Çiçek Sararıp Soldu!

Aynı fiziksel koşullarda bakılan iki çiçeğin birine iyi, diğerine ise kötü söz söylendikten sonra davranışlarının gözlemlenmesi amaçlanan deneyde sürekli olarak küfüre ve hakarete maruz kalan çiçek sararıp soldu.

IKEA'nın desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir okulda tuhaf bir deney gerçekleştirildi. Çiçeklerin insan davranışlarına verdikleri tepkinin ölçüldüğü deneyde tamamen aynı fiziksel koşullara sahip iki çiçekten birine sürekli olarak iyi davranılırken diğerine tam tersi şekilde kötü davranıldı.

Fakat bu iyi ve kötü davranışlar yalnızca sözlerle sınırlıydı. Öğrenciler, iyi davranılması gereken çiçeğe sürekli olarak güzel sözler ve övgüler yağdırdı. Kötü davranılması gereken çiçeğe ise küfürler ve hakaretler yağdırıldı. Deney tam bir ay sürdü ve elde edilen sonuç herkesi şaşırttı.

Bir ay boyunca aynı toprakta, aynı güneş ışığında kalan, aynı miktarda sulanan iki çiçekten güzel söz söylenip övülen çiçek yeşerip büyümeye devam ederken, hakaret ve küfür edilen çiçek sararıp soldu. Böylece deney, çiçeklerin fiziksel olduğu kadar duygusal olarak da iyi bakılması gerektiğini ortaya çıkardı.