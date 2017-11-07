Bir Önceki Yaşamında Marslı Olduğunu İddia Eden Çocuk!

Önceki yaşamında Marslı olduğunu iddia eden Rus bir çocuk, kızıl gezegen hakkında bilgi verdi.

Rusya’da yaşayan bir genç, önceki hayatında Mars’ta yaşadığını iddia ederek herkesi şaşırttı. Rusya’nın Volgorad şehrinde yaşayan Boriska Kipriyanovich, bir önceki yaşamının Mars’ta olduğunu açıkladı.

Kipriyanovich’in iddiasına göre Mars’lılar hala varlar, ancak gezegen nükleer bir facia sonucu mahvolduğu için herkes yerin altında yaşıyor. 2 metrelik boyları olan ve 35 yaşından sonra yaşlanmamaya başlayarak ölümsüz olan komşularımız, gezegenler arası seyahat edebilecek kapasiteye ulaşmış bir ırk.

Doktor olarak görev yapan Kipriyanovich’in annesi, çocuğunun ilk günlerden beri bazı farklılıklar gösterdiğini belirtiyor. Sadece birkaç aylıkken konuşmaya başladığını söyleyen anne, bir buçuk yaşındayken okuma-yazmayı söktüğünü belirtiyor. Çocuğunun konuşmaya başladığı dönemlerden beri uzaydaki medeniyetlerden bahsettiğini söyleyen anne, bu konularla ilgili hiç konuşmamalarına rağmen Kipriyanovich’in bunları bildiğini söylüyor.

Mars Medeniyeti

Kipriyanovich’in açıklamalarına göre Mars medeniyeti, nükleer bir savaştan dolayı gezegenlerinin dış kısımlarını harap etmiş ve bu yüzden toprağın altında yaşamaya başlamışlar. Kızıl gezegen halkının karbon dioksit soluduğunu belirten dahi çocuk, bireylerin 2 metre boyuna ulaşabildiğini ve 35 yaşından sonra yaşlanmadığını belirtti.

Nükleer felaketin, o sırada kırmızı gezegende yaşayan iki varlık arasında yaşanan bir savaş sonucu oluştuğunu açıklayan Kipriyanovich, hayatta kalan çok az kişinin olduğunu, onların da mecburiyetten toprakların altında yaşadığına değindi.

Marslıların gezegenler arası yolculuk yapabildiğini ve o toplumda yaşarken Dünya’yı pilot olarak ziyaret ettiğini de açıklayan genç, Giza’daki Büyük Sfenks anıtında çok büyük bir sır saklandığını savundu.

Peki, sizce Boriska Kipriyanovich’in bu sözlerinin doğruluk payı var mı?