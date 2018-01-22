Dublin’de bir otel, ücretsiz konaklama isteyen bir blogger için çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu olay, otel sahipleri ve sosyal medya yıldızları arasında yeni bir savaşı tetikleyebilir.

Son yıllarda YouTube ve Instagram gibi sosyal medyaların popülerleşmesi ile birlikte bu alanlarda yüksek takipçi sayısına ulaşan insanlar, kolay yollardan kazanç elde etmeye çalıştılar. Birleşik Krallık’ta yaşanan bir olayda YouTube ve Instagram yıldızı Elle Darby, Charleville Lodge isimli bir butik otele e-posta göndererek, sosyal medya hesaplarında yapacağı reklam karşılığında 5 gece ücretsiz konaklama imkanı istiyor.

Darby, “Eşim ve ben bölgeyi keşfetmek için 8 Şubat’tan 12 Şubat’a kadar erken bir Sevgililer hafta sonu için Dublin’e gelmeyi planlıyoruz. Kalacak yer aradığımda, çarpıcı otellere rastladım ve otelinize trafik getirmek için ücretsiz konaklama karşılığında rezasvasyon yapmalarını tavsiye etmek için Youtube videolarım / özgün Instagram öyküleri ve yayınları kullanmaktan memnuniyet duyacağım” dedi.

Sosyal medya gücünü farklı bir şekilde eline almayı tercih eden Darby, kiminle uğraştığını bilmiyordu. Otelin sosyal medya hesabı, kendisine göre fiyasko açıklama ile ilgili bazı cevaplar verdi:

“Sayın sosyal girişimci (adını biliyorum ama görünüşe göre isimleri kullanmak önemli değil),

Teminat karşılığı ücretsiz konaklama isteyen e-postanız için teşekkür ederiz. Çok saygısız olmasına rağmen böyle e-postaları fazlasıyla alıyoruz. Videonuzda bir özellik karşılığında burada kalmanıza izin verirsem, size bakan personele kim para ödeyecek? Odanızı temizleyen temizlikçilere kim para ödeyecek? Kahvaltınızı yapan garsonlara, sizi kontrol eden ve sorunlarınızı gideren resepsiyonistlere kim para ödeyecek? Belki çalışanlarıma, yaptıkları iş karşılığında videonuzda yer alacakları söylemeliyim.

Şanslıyız ki bizde de hatırı sayılır miktarda sosyal medya takipçisi var. Facebook’ta 186k takipçimiz var, Snapchat’te 80k, Instagram’da 32k, Twitter’da 12k takipçimiz var, ancak onlara hiçbir zaman sizin gibi özgürce bir soru soramayacağım. Ben de biraz blog yazarıyım, farkında olduğum kadarıyla internette yazı yazmak, yaptığınız işin başka bir yolu. Yukarıdaki istatistikler beni başkasından daha iyi hale getirmez veya herkesin ödemesi gereken bir şey için ödeme yapmamamı sağlamaz.

Gelecekte herkes gibi kendi yollarınızla ödeme yapmayı teklif etmenizi tavsiye ederim ve eğer söz konusu otel, kapsamanızın onlara yardımcı olacağına inanıyorsa, kendileri bir ücretsiz yükseltme yapabilirler. Bu, sizin daha fazla saygıyı hak etmenizi sağlar, üstelik sizin için daha az utanç verici olacaktır.

Saygılarımla,

Paul Stenson”

Otel sahibi Paul Stenson’un yanıtı, uzun dönemden beri sosyal medya sahiplerinin her şeyi yapabilme imkanlarının aslında ne kadar sınırlı olduğunu gösteriyor. Elde ettikleri takipçileri farklı amaçlar için kullanan insanlara, Stenson gibi insanlar sert tepkiler koyabiliyorlar.

Elbette Stenson’ın bu açıklamasının ardından Darby’den videolu bir açıklama geldi. Bu videonun ardından da Stenson’dan son bir açıklama geldi ve sosyal medya hesaplarından tüm bloggerların mekanlarından banlandığını duyurdu. Darby’nin videosunda kendisini “kötü niyetli bir şekilde mazur bırakıldığını” duyan Stenson, bundan sonra herhangi bir şekilde tesislerine giren tüm bloggerların atılacağını açıkladı.

Peki, sizce Stenson’un bu açıklamaları doğru mu, yoksa Darby gibi sosyal medya temsilcileri ellerinde bulunan reklam gücünü bu şekilde kullanabilirler mi? Yorumlarınızı bekliyorum.